Det var 5. februar at flyet av typen Boeing 737 kom inn for landing ved Sabiha Göcken-flyplassen i Istanbul i Tyrkia, men ikke klarte å bremse opp i tide og skled av rullebanen og ned en skrent 30-40 meter lengre ned. Flykroppen knakk i flere biter og tre mennesker mistet livet, mens 179 ble skadet. Flyet kom fra Izmir.

Årsaken til ulykken ble raskt konkludert til å skyldes en hard landing. Nå er begge pilotene avhørt etter ulykken, og ifølge Reuters skal kapteinen ha blitt arrestert. Myndighetene har ikke gitt ytterligere informasjon om pågripelsen.

Det skal ha vært kraftig vind og regn da landingen skjedde. Ifølge Hangar.no fikk pilotene beskjed under innflyvingen fra flygelederen at to foregående fly hadde avbrutt sine landinger som følge av været. Pilotene fortsatte likevel innflyvingen.

Se video fra flyplassen av flyet som ikke klarte å stanse i tide:

Etter ulykken gikk en av flyger-fagforeningene i Norge ut og ropte varsku om at de aller fleste norske flyplassene ikke var sikret mot lignende hendelser, der fly ikke klarer å stanse på rullebanen i tide.

