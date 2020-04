Coronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres

Søndag kom QF28 fra Santiago i Chile inn over havna i Sydney og over den ikoniske operaen før den landet ved Sydney airport. Noen timer senere landet KL686 fra Mexico city ved Schiphol utenfor Amsterdam. Det som var felles for disse to flyvingene, var at de var de siste passasjerflyvingene til Qantas og KLMs Boeing 747-maskiner, jumbojetene.

Flyradartjenesten Flightradar24 dokumenterte den siste passasjerflyvingen med KLMs Boeing 747. Foto: Twitter/@flightradar24

Og de er ikke de eneste. Samme morgen landet en «dobbeltdekker» Airbus A380 ved Frankfurt etter en 11 timer lang flyvning fra Bangkok. Ifølge Der Spiegel var det Lufthansas siste planlagte flyging med deres flåte på 14 A380-fly. Air France har allerede satt sine A380-fly på bakken for godt. Det er også usikkert om Korean Airs A380-fly noensinne vil fly igjen.

Digre og dyre



Klokken 13 tirsdag registrerte Flightradar24 kun 3 A380-fly i luften i hele verden. Alle ble operert av Qatar Airways. I Europa var det på samme tidspunkt kun ett Boeng 747-fly som fraktet passasjerer. Det var leieflyet Wamos Air på vei fra Madrid til Manilla på Filippinene for å hente hjem spanske statsborgere.

Felles for disse flyene er at de er digre, tar mange passasjerer, men også at de er fryktelig dyre i drift, mange av dem er gamle og med sine fire motorer er de ikke spesielt klimavennlige. Derfor har stadig flere flyselskap benyttet den pågående krisen til å fremskynde utfasingen av flyene. Det oppleves trist for fly-entusiaster, men for miljøet kan det være godt nytt.

SAS fremskyndet fly-pensjonering

Også SAS har begynt å sette sine mest klimafiendtlige fly, firemotors-langdistanseflyene Airbus A340 permanent på bakken.

Pressesjef John Eckhoff bekrefter at tre av selskapets åtte A340-fly er allerede sendt til Spania der flykroppen resirkuleres, mens motorene sendes tilbake til SAS som reservedeler.

SAS sine Airbus A340 er lette å oppdage da de er de eneste langdistanseflyene i flåten som har fire motorer. Dette flyet, LN-RKG har hatt sin siste flyving og ble 19 mars sendt til Spania for å ribbes og senere hugges opp. Foto: Wikimedia Commons

– Planen er å fase dem ut parallelt med leveringene av de nye A350-flyene. Vi har et fly som skulle sendes til resirkulering i august som ble fremskyndet til nå i mars. Samtidig har vi utsatt leveringen av vår neste A350 fra mai til juni av praktiske hensyn, sier han til ABC Nyheter.

Nyere og mer effektive

SAS satte inn sine nye Airbus A350-fly i drift fra januar i år. Foto: sas

Planen har vært at alle åtte flyene skal erstattes av de nye og langt mer drivstoffeffektive A350-fly fra Airbus. Disse har opp mot 30 prosent mindre co2-utslipp per sete sammenlignet med A340. SAS har så langt mottatt tre av sine åtte bestilte A350-fly.

– Enn så lenge vil vi måtte ha A340 en stund til, men det kommer an på utviklingen av passasjergrunnlaget og hva vi trenger langdistanseruter på etter corona-situasjonen er over. Vi må se hvordan verden utvikler seg, sier pressesjefen.

Tirsdag kom også meldingen som bekrefter krisen luftfarten nå er i. Passasjertrafikken ved norske Avinor-lufthavner hadde falt med 93 prosent. I forrige uke reiste litt over 70.000 passasjerer gjennom Avinors 44 flyplasser, mot 998.500 i samme uke i 2019, ifølge foreløpige tall fra Avinor.

