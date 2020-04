Forsinkede og upålitelige antistofftester kan stanse Trumps gjenåpning av USA

Forskere over hele verden i ferd med å utvikle tester som skal kunne påvise antistoffer mot covid-19.

Det kan være helt avgjørende for om mennesker igjen skal kunne vende tilbake til arbeid og dagliglivet uten risiko for smitte eller å bli smittet.

– Testen kan hjelpe deg med å bestemme om noen er immun mot coronavirus, og det kommer til å være viktig når du tenker på å få folk tilbake på arbeidsplassen, sier smittevernseksperten Anthony Fauci, som regnes som Trumps nærmeste helserådgiver.

Under en mediebriefing 5. april uttalte Trump:



– Vi har gjort store fremskritt med antistofftesting, fantastisk fremgang. Tjenestemenn i Trump-administrasjonen har dessuten lovet at antistofftester er på vei.

Fem dager senere sa visepresident Mike Pence at «vi ganske snart vil vi ha en antistoffprøve som amerikanere vil kunne ta for å avgjøre om de noen gang hadde hatt coronavirus.»

– Det er som det ville, ville vesten der ute

Men under en telefonsamtale i forrige uke skal noen av landets fremste forskere

ha orientert embetsmenn i Det hvite hus om utviklingen i antistofftestingen. Det var ikke gode nyheter, skriver CNN.

Tvert imot kunne forskerne fortelle om problemer med tilgjengelighet og pålitelighet i de pågående testene i USA akkurat nå.

– Det er som det ville, ville vesten der ute, eller det ville øst, sa direktør Scott Becker i American Public Health Lab Association. Han viste til at minst halvparten av selskapene som gjør disse testene, er i Kina, og at tester av dårlig kvalitet oversvømmer markedet.

– Folk tror kanskje at de er immune når de ikke er det

Det har vært bekymring for at noen av testene kan forvirre SARS-Cov2 med andre coronavirus som gir milde forkjølelsessymptomer.



– Testene ville da ende opp med å fortelle folk at de hadde antistoffer mot pandemisk coronavirus når de ikke gjorde det, og folk tror kanskje at de er immune når de ikke er det, forklarer Dr. Stephen Hahn i Food and Drug Administration (FDA).

FDA er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, og er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat, legemidler, kosttilskudd, kosmetikk, medisinsk utstyr og blodprodukter.

FDA har også ansvaret for at antistofftester blir vitenskapelig testet av blant annet National Cancer Institute.

«Resultater fra antistoffprøver bør sees på som mistenkelige»

Forskere ved National Academy of Sciences (NAS) skal også ha skrevet brev til Det hvite hus hvor de har redegjort for kvaliteten på antistoffprøver.

«Resultater fra antistoffprøver bør sees på som mistenkelige inntil strenge kontroller er utført og ytelsesegenskaper beskrevet, da metoder for påvisning av antistoffer kan variere betydelig, og de fleste har så langt ikke vært gjennom standardiserte kontroller,» heter det i brevet som CNN har fått tilgang til.

Pentagon skal ha blitt informert om det farlige viruset allerede i desember i fjor, mens USAs smittevernekspert Anthony Fauci skal ha blitt kjent med advarslene i

begynnelsen av januar. Han skal etter hvert ha forstått omfanget av den nært forestående trusselen og at det gikk mot en global katastrofe som også kun utgjøre en formidabel mot USAs liv, helse og økonomi.

Trump visste mye, gjorde lite: – Helt under kontroll

Trump, på sin side, har en rekke ganger nedtonet alvoret, samtidig som smitten har bredt seg som ild i tørt gress på amerikansk jord.

– Vi har det helt under kontroll. Det er en person som kommer fra Kina, og vi har det under kontroll, og alt kommer til å gå bare bra, sa han til CNBC i et intervju i Davos 22. januar.

Ifølge flere store amerikanske medier skal Trump skal ha vært mer opptatt av børsen, som han mente var avgjørende for hans gjenvalg. Men det var før dødstallene skjøt fart i New York og tusenvis av amerikanere mistet livet. Per i dag har er 614.246 smittet og 26.064 bekreftet døde i USA.

– Gjenåpning av USA er nær ved å ferdigstilles

De siste dagene har Trump røket uklar med flere guvernører. Striden har stått om hvorvidt Trump har uinnskrenket makt og nærmest kan diktere hvordan delstatene skal styres. Dette blir tilbakevist av eksperter på den amerikanske grunnloven og politikere på begge fløyer i amerikansk politikk.

– Vi har ikke konge i dette landet. Vi ønsket ingen konge, så vi har en grunnlov, og vi velger en president, sa New York-guvernør Andrew Cuomo tirsdag.

USAs president sier retningslinjene for gjenåpning av USA er «nær ved å ferdigstilles», og at noen delstater kan gjenoppta normal drift før 1. mai.

– Ingen av disse testene er godkjent

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at hurtigtester for antistoffpåvisning ikke skal brukes som selvtester eller hjemmetester.

– Ingen av disse testene er godkjent av Legemiddelverket for å brukes av privatpersoner, skriver FHI.

Nye undersøkelser skaper ny tvil om man blir immun etter å ha vært smittet av coronaviruset.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Forskere i Shanghai har funnet overraskende lave nivåer av antistoffer hos pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdommen, skriver South China Morning Post.

Undersøkelsen skal være den første systematiske undersøkelsen av antistoffer etter coronasmitte. I alt er blodprøver fra 175 pasienter analysert, og i nær en tredel av dem er det svært lave nivåer av antistoffer. Hos enkelte fant forskerne ingen antistoffer overhodet.

– Hurtigtestene kan løse opp en karantene hos en syk person

Forskningsrådet i Norge har satt av inntil 30 millioner kroner til forskning på coronautbruddet gjennom en hurtigutlysning som hadde søknadsfrist tirsdag.

– Nå er det kommet antistoff-tester som er i ferd med å bli til å stole på. Vi jobber med hvordan vi best kan få oversikt over hvor mange i samfunnet som har gjennomgått infeksjonen, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Frode Forland

I Norge er det startet tilsynssaker mot helsepersonell i Oslo og Viken som selger hurtigtester som kan vise antistoffer mot corona.

– Hurtigtestene er ikke gyldige til dette bruket og kan potensielt løse opp en karantene hos en syk person som ikke ennå har utviklet antistoffer, sier Marianne Skjerven-Martinsen til NRK.

Tyskland massetester befolkningen for coronaimmunitet

Som første land ut skal Tyskland starte massetesting av befolkningen for å se hvor mange som er blitt immune mot koronaviruset.

Testingen av antistoffer skal bidra til mer kunnskap om hvor mange som faktisk har blitt smittet og hvordan viruset har spredt seg i befolkningen, skriver Financial Times.

Ifølge leder for Robert Koch-instituttet Lothar Wieler består massetestprogrammet av tre deler: Undersøkelse av blod fra blodgivere, testing av befolkningen i fire områder i Tyskland der mange har vært smittet, samt en representativ undersøkelse av befolkningen under ett.

Hensikten er å finne ut hvor mange som er immune, samt hvor stor andel som har vært smittet uten å vite om det, sier Wieler.

En foreløpig undersøkelse fra Gangelt-området, som ligger nær grensa til Nederland, viser at mens to prosent hadde aktiv coronasmitte i kroppen, hadde 14 prosent antistoffer, skriver MIT Technology Review.

