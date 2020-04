Trump stopper utbetalingene til WHO

Presidenten sa på sin daglige pressekonferanse fra Det hvite hus tirsdag at han har instruert administrasjonen om stoppe utbetalingene mens bevilgningene undersøkes.

Trump sa granskningen vil avdekke WHOs «rolle i å alvorlig feilstyre og dekke over spredningen av coronaviruset», og at han var sterkt bekymret for hvorvidt USAs bevilgninger til FN-organisasjonen brukes på en best mulig måte.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

Bakgrunn: Trump truer med å holde tilbake penger til WHO

Gir WHO skylden

Trump gikk langt i å gi WHO skylden for omfanget av coronapandemien og hevder utallige liv og økonomiske ødeleggelser kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben og sendt medisinske eksperter til Kina for å undersøke situasjonen.

I en Twitter-melding fra 14. januar viste WHO til en foreløpig undersøkelse utført av kinesiske eksperter. Den fant ingen bevis på at coronaviruset smittet mellom mennesker.

– De etterapet og offentlig støttet ideen om at det ikke var smitte mellom mennesker, trass i at det var bevis på det motsatte, sa Trump.

Reiserestriksjoner

Han sa gjentatte ganger at avgjørelsen om å innføre reiserestriksjoner for reisende fra Kina var bevis på at han hadde respondert raskt på advarslene om viruset.

Trump hevder avgjørelsen har reddet «tusenvis av liv» og at WHO «kjempet mot oss».

New York Times, CNN, AP og andre la søndag fram detaljerte og omfattende rapporter om at Trump ikke lyttet til ekspertene før det var for sent, fordi han var opptatt av riksrettssaken mot ham og børsen, trass i at USA ble varslet om alvoret allerede tidlig i januar.

Restriksjonene mot Kina som han innførte i slutten av januar, hindret heller ikke at titusener av reisende likevel kom til USA fra Kina.

Støre reagerer kraftig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er hårreisende at USA nå stopper utbetalingene til WHO.

Jonas Gahr Støre er kritisk til at USA stopper utbetalingene til WHO. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er som å stenge hovedbrannstasjonen i en by når det går en pyroman løs. WHO er organisasjonen som kan samle informasjon fra en hel verden som er berørt på ulike måter og som kan sikre at alle land, fattige og rike, får sann informasjon om spredningen av et virus som når ut til alle. Ingen land kan klare seg uten en organisasjon som har det globale bildet, sier Støre til Dagbladet.

Støre jobbet selv i WHO mellom 1998 og 2000 som stabssjef da Gro Harlem Brundtland ledet organisasjonen.

Støre vil likevel ikke si noe direkte om Donald Trumps rolle i utbetalingsstoppen og understreker at presidenten står i en strid internt om smittespredningen i USA.

– At det skal tjene noen å svekke smittevernberedskapen til WHO, er ubegripelig for meg, sier Støre.

Største enkeltgiver

USA er den største bidragsyteren til WHO og har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til prosjekter i tillegg til den årlige støtten , som for perioden 2020 til 2021 er på 116 millioner dollar.

Trump sier de nå skal diskutere hva som skal skje med «alle de pengene som går til WHO».

Trump har gjentatte ganger kritisert WHO og foreslo i februar å kutte kraftig i budsjettet til organisasjonen, skriver The Guardian. Coronakrisen har igjen gjort WHO til en skyteskive for Trump, og han truet for en uke siden med å kutte støtten.

Statsminister Erna Solberg (H) og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant statslederne som har forsvart WHO og pekt på at helseorganisasjonen heller bør styrkes for å møte framtidige utfordringer