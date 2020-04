Ekspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover

Regjeringens avgjørelse om å lette gradvis på tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og analyser fra Folkehelseinstituttet og to ekspertgrupper.

I rapporten fra gruppen som professor Steinar Holden har ledet, beregnes det at virusutbruddet kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i Norge i mange år framover.

Milliardfall i BNP

Det anslås at fallet i BNP i snitt kan ligge på mellom 46 og 124 milliarder kroner i året de neste ti årene, avhengig av hvor strenge tiltak man går inn for de neste månedene.

– De samlede realøkonomiske kostnadene per måned med de nåværende tiltakene er beregnet til rundt 24 milliarder kroner, heter det i rapporten.

Tallet omfatter virkninger som er direkte knyttet til økonomisk verdiskapning, og ikke andre virkninger på velferd eller langsiktige virkninger. Til E24 sier Holden at det er riktig å lempe på de strenge restriksjonene allerede fra slutten av april, slik som regjeringen la fram tirsdag.

Større grunn til lettelser

– Da vi leverte rapporten i forrige uke, baserte vi oss på en smittespredning på 0,9, men anbefalte likevel noen lettelser. Med det siste anslaget på 0,7, er det enda større grunn til å vurdere lettelser, sier Holden.

– Vi er altså på et bedre sted nå enn da rapporten ble skrevet. Da er det fortsatt håp om å kunne slå ned smitten uten for store skadevirkninger på økonomien, legger han til.

Statsminister Erna Solberg sier at man ikke kan måle alt i penger heller.

– Nei, jeg tror ikke vi kan måle noe av det aller viktigste vi gjør, nemlig å si at alle er like mye verdt. Samfunnssammenholdet dreier seg om at vi alle har lik verdi. Og at vi redder livene vi kan redde, mener hun.

Setter helse først

Solberg understreker at ingen av rapportene er vurderinger om tiltakene er riktige.

– De vurderingene er det Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som gjør. Vi setter helse først. Men så er det kommet anbefalinger når det gjelder skoleåpninger, og så har vi gått i detalj om hvordan vi skal gjøre det, sier hun, og tilføyer:

– Egentlig sier rapportene at det er riktig med tiltak. Selvfølgelig koster det mye, men varigheten vil avgjøre hvor krevende det er for økonomien.