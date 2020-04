– Den som kontrollerer denne, kontrollerer også verdens skjebne

Historikere mener at Jesus døde etter seks timer på korset. At det bare gikk timer skal ha forundret romerne, ettersom de to røverne han ble korsfestet med fikk bena knust for at døden skulle fremskyndes, men sier trolig noe om graden av tortur han ble utsatt for.

For å forsikre seg om at Jesus virkelig var død, stakk en av de romerske soldatene et spyd i siden på ham. Barnelærdommen forteller videre at det straks begynte å strømme vann og blod ut av spydsåret, som ved et mirakel, og at soldaten da bekjente at det virkelig var Guds sønn som hang der på korset.

Soldaten navngis i skrifter fra 300 tallet som Longinus.

– Navnet er trolig basert på det greske ordet for spyd eller lanse, longkjē. I senere legender fortelles det at han var blitt en kristen, forteller Reidar Hvalvik.



