Det er svenske Dagens Nyheter som melder om bursdagsfesten arrangert i privat regi i Stockholm 7. mars. Av 100 gjester ble 70 senere konstatert med coronaviruset.

– Jeg tror at flere kom til festen med corona. Cirka 70 av 100 personer ble smittet, forteller bursdagsbarnet, som nylig fylte 60, til Dagens Nyheter.

Én av de smittede var den 47 år gamle verten, han og ytterligere én gjest måtte ligge i respirator og ytterligere seks gjester måtte ha pustehjelp ved sykehus.

– Det kjennes som om vi var på «Ground Zero» for coronaens utbrudd i Sverige, sier 60-åringen til avisen.

Trodde Sverige var coronafritt

På tidspunktet festen fant sted, 7. mars, mente svenske myndigheter at det ikke var smitte i Sverige. Det tok kun tre dager før risikonivået ble hevet til det høyeste, melder TV2.

Smittevernlege Per Follin kaller bursdagsfesten en påminnelse om å ikke samle mange mennesker.

– Det er nettopp det her man vil unngå. At man ikke vil arrangere denne typen fest nå fordi det finnes en risiko for at noen som deltar er smittet, og da får man en veldig stor smittespredning, akkurat som dette tilfellet viser, sier Follin til Dagens Nyheter.

Stigende dødstall

Dødstallene i Sverige er langt høyere enn nabolandene. Torsdag alene ble det meldt om 106 nye coronarelaterte dødsfall i landet. Totalt hadde det da dødd 793 av corona i Sverige.

Så sent som onsdag gikk statsminister Stefan Löfven ut og kritiserte folk som tok utepils i Stockholm onsdag.

– Dessverre er det enkeltpersoner og visse restauranteiere som ikke respekterer reglene. Det er direkte uforsvarlig , sa Löfven til Aftonbladet.