Telefonen ringer i et sett på et overfylt kontor i Brooklyn, New York. Hver gang Pat Marmo svarer, begynner han med å unnskylde seg for at han er uvanlig avvisende og lite sensitiv. Videre ber han de pårørende som ringer om å få sykehusene til å beholde kroppen til den avdøde så lenge som mulig.

Hele mannen oser av stress og frustrasjon. Han får ikke sove. Han er redd for å glemme små, men viktige detaljer, som å fjerne noens giftering før de kremeres.

Marmo driver begravelsesbyrået Daniel J. Schaefer Funeral Home i området som har blitt USAs episenter for coronaviruset. Mer enn 1500 personer har dødd av viruset i delstaten New York, og mer enn 100.000 er smittet. Det får begravelsesagenten kjenne på kroppen.

Selskapet hans har en kapasitet til å håndtere 40-60 døde på én gang. Torsdag hadde han imidlertid ansvar for 185 døde, og telefonen slutter ikke å ringe.

– Dette er en unntakstilstand. Vi trenger hjelp. Kanskje myndighetene kan hjelpe meg å finne en måte å imøtekomme disse familiene på en bedre og mer verdig måte, sier Marmo til nyhetsbyrået AP, som besøker ham på kontoret i New York.

Pat Marmo eier et begravelsesbyrå i New York City. Nå er kapasiteten deres sprengt, og han trygler myndighetene med å bistå med det de kan. Foto: John Minchillo / AP/NTB scanpix

Ventetid hos krematoriene

Journalistene blir med ham ned i kjelleren, hvor rundt 20 avdøde ligger på bårer.

– Hver person her, de er ikke et lik. De er en far, en mor, de er en bestemor. De er ikke lik. De er mennesker, fortsetter Marmo.

Det er trangt om plassen.

– Jeg vil anslå at minst 60 prosent av de som ligger her er covid-pasienter, sier begravelsesagenten til AP.

Han opplever å bli presset fra to sider. De overfylte sykehusene vil blitt kvitt døde covid-19-pasienter for å få plass til nye, samtidig som kirkegårder og krematorier i byen er fullbooket i minst én uke, kanskje flere, slik at de ikke har mulighet til å overta de døde raskt fra Marmos begravelsesbyrå.

Begravelsesbyråer over hele delstaten opplever å stå i samme situasjon. Det samme gjør begravelsesbyråer flere andre steder i USA, og i flere andre land. En annen begravelsesagent AP har snakket med, Patrick Kearns, sier begravelsesindustrien aldri har opplevd noe som ligner på dette før.

Pat Marmo snakker i to telefoner samtidig, mens han forsøker å håndtere et stadig økende antall klienter som følge av coronavirus-pandemien. Telefonene på det overfylte kontoret i Brooklyn ringer konstant. Foto: John Minchillo / AP/NTB scanpix

Midlertidige likhus

Flere sykehus har tatt i bruk midlertidige likhus som en løsning på problemet. Over hele New York City står det nå store kjøletrailere i gatene, hvor døde covid-19-pasienter oppbevares. Innad i nødetatene blir disse trailerne kalt «Body Collection Point», ifølge Time Magazine.

Pat Marmo forsøker å få tak i en slik kjøletrailer selv, selv om han ikke har noe sted å parkere den. De er også vanskelige å få tak i, fordi transportfirmaer og utleiefirmaer ikke ønsker at deres biler skal brukes til å oppbevare døde kropper.

Videre forteller Marmo han om utstyrsmangel og kapasitetsmangel.

– Vi har ikke nok bårer til alle de vi skal betjene. Vi har allerede sprengt kapasiteten vår, som dere kan se.

Det omfattende virusutbruddet i millionbyen får også konsekvenser for hva slags avskjed de pårørende får ta med sine kjære.

– Viruset tok religion ut av ligningen. De kristne familiene kan ikke gå i kirken, de muslimske familien kan ikke gå i moskeen, de jødiske familiene kan ikke gå i tempelet. Folk får ikke lov til å samle seg, sier Marmo opprørt, mens han gestikulerer.