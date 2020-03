Søndag kom meldingen om at Folkeregisteret hadde fått mangedoblet søknader fra folk som ønsker å melde permanent flytting til hytta.

– Vanligvis mottar vi cirka tre slike saker om dagen, men i perioden 14. mars og frem til i går mottok vi 20–40 saker per dag, sier Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten til NRK.

Økningen kom etter at myndighetene la ned forbud for personer å oppholde seg på hytta i en kommune de ikke er hjemmehørende i. Myndighetene gjorde dette for å hindre at hyttekommunene skal få sprengt helseberedskapen i forbindelse med coronaviruset.

Jensen ønsker fleksibilitet

Mandag gikk Frp-leder Siv Jensen ut og ba regjeringen vise fleksibilitet overfor hytteeierne.

– Vi registrerer at dette ikke er innført etter råd om smittevernhensyn fra Folkehelseinstituttet, skriver Jensen til NTB.

Hun trekker fram at det er store forskjeller når det gjelder hvor tett hyttene ligger og sier det kan være lettere å holde avstand på hytta enn i byen.

– Erfaringene fra eksempelvis Oslo i helgen viser jo at folk ikke holder tilstrekkelig avstand til hverandre når de går tur langs Akerselva, i marka eller på Aker Brygge.

Ikke tiden for å være kreativ

Lederen for Utmarkkommunenes sammenslutning (USS), Hanne Alstrup Velure har fått med seg debatten om hytteeierne og mener argumentet om smittevern er et blindspor.

– Det er totalt skivebom! Dette handler om kapasitet på beredskaps- og helsetjenester i en ekstrem nasjonal krisesituasjon. Vi vet at helse- og beredskapsapparatet i hyttekommunene er strekt til det ytterste i høysesong for ferie- og fritidsfolket. Nå har vi fått en krisesituasjon der samme apparatet er mer enn nok belastet fra før. Da er det ikke mulig å betjene hyttefolket i tillegg, sier hun.

– Om du ønsker å permanent flytte til en hyttekommune, så er du hjertelig velkommen til det. Du er sterkt ønsket, men ikke nå mens landet er i krise. Dette er ikke tiden for å være kreativ og legge unødig press på myndighetenes resurser, sier USS-lederen til ABC Nyheter.

Velure har fått mange tilbakemeldinger fra kommuner der man opplevde at folk ikke tok anbefalingen fra myndighetene på alvor.

– Det var ikke med lett hjerte at myndighetene kom med dette forbudet. Men når syv av ti ordførere helseministeren tok kontakt med sier at dette bærer helt feil av sted, så måtte man gjøre dette, sier hun.

Blir ikke behandlet nå

Hytteeierne vil uansett måtte se langt etter en eventuell snarlig omregistrering.

– Vi har inntil videre satt all behandling av flyttemeldinger til hytter på vent. Dermed får ingen som har søkt om flytting til en fritidsbolig behandlet denne meldingen nå, slår seksjonssjef Anette Utheim Eggesbø i Skatteetaten fast overfor ABC Nyheter.

Hun sier at på generelt grunnlag har man lov til å melde flytting så hyppig man vil, under forutsetning av at flyttingen er reell og i henhold til regelverket.

– I Folkeregisterloven står det at bosted skal være der du oppholder deg mest i en 12 måneders periode (har regelmessig døgnhvile). Midlertidige opphold på under seks måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet. I tillegg setter kommunene begrensning på hva de tillater, opplyser hun.

– Bortskjemte

USS-lederen sier hyttekommunene taper stort på forbudene. Spesielt siden påskeukene gjerne er de mest innbringende og får økonomien til å gå rundt resten av året. Likevel må de og hyttebeboerne forholde seg til reglene. Hun avviser argumentet fra hytteeiere om at man er mindre utsatt for smitte på hytta enn i byen.

– Vi er nok litt bortskjemte og vant med å gjøre ting som det passer oss. Da er det ganske naturlig at enkelte reagerer med piggene ute. Det er alltid noen som roper høyt, men det er ikke det vi trenger nå. Vær så snill å ikke bruk krefter på dette. Det er ikke noe stort offer, sier hun.

– Det er også viktig å takke alle de som skjønner dette. De bør ikke trenge å føle seg uglesett. For dette gjelder noen få, avslutter Alstrup Velure.