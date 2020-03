100 nye dødsfall i New York: – Det er et helvete

Tallet gjelder personer som er registrert døde siste døgn. Det totale tallet på døde i New York har dermed økt til 385.

Det opplyser guvernør Andrew Cuomo i delstaten New York.

New York er nå senter for smitteutbredelsen i USA, med totalt 37.258 registrerte smittede.

Totalt 1.000 mennesker er fredag registrert døde etter å ha blitt smittet med coronaviruset i USA.

– Det er et helvete



Til Sky News sier Steve Kasspidis, lege ved Mount Sinai-sykehuset i Queens, at situasjonen er ute av kontroll.

– Det er et helvete. Folk kommer inn, de blir intuberte, de dør, og det skjer igjen og igjen. Systemet er fullstendig overveldet over alt, sier Kasspidis til kanalen.

Han sammenligner coronakrisen med terrorangrepet 11. september 2001, da to fly styrtet inn i World Trade Center.

– Den gangen ventet vi på pasienter som aldri kom. Nå fortsetter de bare å komme. De er i alle aldre. Ikke lur dere selv til å tro at det bare er de eldre som får dette og dør, sier han til Sky News.

Misfornøyd med krisepakke



Delstaten New York er episenteret for utbruddet i USA, og guvernør Andrew Cuomo har de siste dagene inntatt en lederposisjon i kampen mot viruset.

Onsdag kveld uttrykte han stor misnøye med den enorme krisepakken som Senatet om kort tid skal stemme over.

Ifølge Cuomo vil krisepakken gi New York 3,8 milliarder dollar, noe han mener er langt mindre enn hva som trengs. Han mener delstaten har behov for 15 milliarder dollar for å bekjempe pandemien.

– Vi har 15 ganger større problemer enn den neste delstaten, konstaterte han på en pressekonferanse onsdag.

Allerede nå har utbruddet kostet New York 1 milliard dollar, der antall registrerte smittetilfeller har passert 30.800. I hele USA er det registrert drøyt 60.000 tilfeller. Nærmere 900 mennesker er døde.