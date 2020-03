Nordmenn corona-faste i Tyrkia: – Det eskalerer. Folk får panikk

– Det eskalerer ganske mye nå. Vi merker at folk får panikk og jeg vet om nordmenn som sitter på tre forskjellige billetter hjem for de aner ikke hvilke av dem som blir avlyst, sier Arve Michelsen (70) på telefon fra Alanya til ABC Nyheter.

Han og kona aner ikke når de får komme hjem fra ferieparadiset. Det er usikkerheten som bekymrer dem mest.

Tyrkia med jerngrep mot corona

Tyrkia har tatt sterke grep for å hindre spredningen av coronaviruset. De har nylig innført portforbud for personer over 65 år. Tyrkia har tidligere lagt på strenge restriksjoner og innstilt alle flyginger til og fra landet fra 13. mars og frem til 17. april for en større gruppe nasjoner, inkludert Norge.

Det er ingen som bruker strendene i badebyen Alanya i Tyrkia. Fortvilte nordmenn aner ikke når de får komme hjem. Foto: Arve Michelsen

Utlendinger får heller ikke fly innenriks i landet. Michelsen melder om tomme gater og strender i det som til vanlig er en svært populær destinasjon for solhungrige nordmenn.

– Portforbudet ble innført natt til søndag. Vi kan gå til butikken som er 3-4 minutter unna. Går du noe lengre enn det, blir du stanset av politiet som pent ber deg snu, sier han. Strender, restauranter og vanlige butikker er stengt. Det er kun matbutikker og apotek som er åpne.

Det er tomme gater i det tyrkiske ferieparadiset Alanya. Nordmenn strandet i byen aner ikke når de kan komme hjem etter at Tyrkia innførte strenge restriksjoner som nekter norske fly å fly til landet. Foto: Arve Michelsen

Michelsen og kona har de siste 13 årene tilbrakt norske vintre i Tyrkia. De reiste ned i januar og har billett med SAS tilbake til Norge 7. april. Tyrkias restriksjoner gjør at flyet ikke får lande. SAS har enn så lenge ikke kansellert billetten.

– Vi sjekker hver dag om det dukker opp nye billetter. Når vi ringer SAS så sier de at flyet ikke er kansellert og at vi skal forholde oss til billetten. Men det går jo ikke noe fly frem til 17. april. Og hvem vet hva som skjer etter det?

– Kaotisk

Lørdag 14. mars dag gikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide ut og ba nordmenn i utlandet komme hjem så fort som mulig. Da hadde restriksjonene i Tyrkia allerede trått i kraft.

– Vi har svært begrenset mulighet til å hjelpe nordmenn som settes i karantene i utlandet, sa utenriksministeren da.

Det er innført portforbud for personer over 65 år i Tyrkia. Strandpromenadene er folketomme. Foto: Arve Michelsen

– Det er kaotisk her. Jeg har spurt den norske ambassaden, men de henviste bare til informasjonen på sine nettsider og flyselskapenes sider, sier Michelsen.

Michelsen og kona bor på et fast lite leilighetshotell i Alanya de tre månedene de er i landet hver vinter.

De er ikke spesielt redd for viruset. Det er usikkerheten for når de får komme hjem som bekymrer.

– Vi opplever at tyrkiske myndigheter tar dette på alvor og i dag skal de desinfisere hele hotellet. Vi har daglig kontakt med datteren vår som sier: bare bli der. Ikke kom hjem, for hjemme er det helt kaos. Vi vet ikke om vi kan, skal eller må dra hjem, sier han.

SAS: Ingen fly før tidligst 18. april

Pressesjef i SAS John Eckhoff sier til ABC Nyheter at det ikke går noen av deres fly til Tyrkia før tidligst 18. april, dagen etter de tyrkiske restriksjonene opprinnelig skal være over. Han kan ikke si noe på hvorfor Michelsen hevder sine billetter 7. april fortsatt ikke er kansellert.

– Generelt kan jeg si at ulike lands restriksjoner endrer seg hele tiden og det er opp til de reisende å holde seg oppdatert på landet de oppholder seg og landet de skal til. Blir flyvingen kansellert så får du beskjed om det med en gang, sier Eckhoff til ABC Nyheter.

Parkene er stengt med sperringer og butikkene er også stengt. Tyrkia har innført portforbud for personer over 65 år. Foto: Arve Michelsen

Han bekrefter at om nordmenn skal hentes ut før det så må det være på bestilling fra UD.

– Skulle det skje og det er praktisk mulig, så er vi innstilt på å stille opp, sier pressesjefen.

UD ringes ned: Kan ikke hjelpe alle

Utenriksdepartementet sier de hadde over 10.000 henvendelser fra nordmenn forrige uke. De har bemannet opp sine operative sentre og får 1500 henvendelser daglig.

– Utenriksdepartementet har stor forståelse for at mange nordmenn på reise nå opplever å være i en vanskelig situasjon. For å hjelpe nordmenn som ønsker å komme seg hjem, samarbeider vi tett med SAS, Norwegian og Widerøe for å de reisende skal kunne returnere trygt til Norge. Dette tiltaket hjelper mange, sier pressetalsperson i UD, Ingrid Kvammen Ekker til ABC Nyheter.

– Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å sikre at alle norske borgere på reise i utlandet kan returnere til Norge i nærmeste fremtid. Derfor er det viktig at norske borgere lytter til råd og informasjon fra lokale myndigheter, påpeker hun.

Hun ber alle nordmenn i utlandet registrere seg på reiseregistrering.no slik at myndighetene kan gi dem informasjon og oppdateringer fortløpende.

Norwegian med ekstrafly

For nordmenn i Tyrkia henviser hun til at oppdatert informasjon vil bli lagt ut på den norske ambassadens nettsider. Der kom det tirsdag melding om at Norwegian hadde satt opp en flyving onsdag fra Antalya til Oslo. Billettene måtte kjøpes på vanlig måte gjennom flyselskapets nettsider.

Denne beskjeden fikk Arve Michelsen med seg, men da han skulle bestille billetter, var de ifølge ham revet bort før han rakk å bestille. Fra Alanya til Antalya er det en cirka to timer lang biltur.

– Flygningen fra Antalya i dag er i skrivende stund ikke fullbooket og kan bestilles på våre nettsider. Det gjør vi for at kunder selv kan gå inn og endre på sine billetter i stedet for å gå via kundesenteret, som opplever stor pågang for tiden. Det vil også åpne for andre som ikke har kommet seg hjem til å kjøpe seg billetter, sier pressevakt i Norwegian, Christer Baardsen til ABC Nyheter onsdag, to timer før flyet har avgang fra Antalya.

Samarbeidet med UD

Baardsen bekrefter at de har samarbeidet med UD for å få satt opp flyvingen, men at det i skrivende stund ikke er planer om flere flyvinger til Tyrkia.

– Men det kan selvfølgelig endre seg. Vi forstår at det er mange frustrerte reisende der ute som er bekymret. Dette er en ekstraordinær situasjon, og vi jobber på spreng for å finne løsninger til kunder som fremdeles ikke har kommet seg hjem, sier Baardsen og oppfordrer alle som fremdeles ikke har kommet seg hjem til å sjekke flyselskapet nettsider for siste oppdaterte informasjon.