Washington Post: Trump ble advart om corona-trusselen i januar

I stedet for å handle raskt, og kjøpe seg tid før landet ble innhentet av det drepende viruset, valgte han å ignorere advarslene.

Det skriver Washington Post, som har vært i kontakt med amerikanske tjenestemenn som kjenner innholdet i etterretningstjenestens advarsler om at viruset også ville kunne ramme USA i løpet av kort tid.

Hverken CIA eller USAs etterretningstjeneste har foreløpig kommentert opplysningene, men rådgiver og pressetalsmann i Det hvite hus, Hogan Gidley, forsvarer presidenten.

Trump-talsperson: - Motbydelig, foraktelig og skammelig

Flere personer skal forgjeves ha forsøkt å overbevise Trump om det motsatte. Det skal også ha resultert i omplassering og avskjedigelse.

– President Trump har iverksatt historiske, aggressive tiltak for å beskytte det amerikanske folks helse, rikdom og sikkerhet. Han gjorde det, mens mediene og demokratene valgte å kun fokusere på den idiotiske politikken og kravet om riksrett. Det er mer enn motbydelig, foraktelig og skammelig for feige, anonyme kilder å forsøke å omskrive historien. Det er en klar trussel for dette store landet, uttaler Gidley.

Forgjeves forsøk på å overtale Trump

Da Trump skal ha blitt gjort kjent med det sensitive innholdet i etterretningsrapportene, skal han, ifølge Washington Posts kilder, ha bagatellisert alvoret i disse, og avfeid behovet for å iverksette tiltak for å

forberede landet på det som kunne komme.

Flere personer skal forgjeves ha forsøkt å overbevise Trump om det motsatte. Det skal også ha resultert i omplassering og avskjedigelse, skriver CNN.

Selv da de første virustilfellene var bekreftet i USA, nektet Trump å erkjenne alvoret i trusselen, og var mer opptatt av investorenes frykt og uroen på børsene.

Det samme skjedde i Kina

304.053 mennesker i 187 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. 12.983 smittede er døde, mens 94.674 er friskmeldt.Foto: Jane Barlow / PA via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Også i Kina gikk myndighetene hardt til verks da de første advarslene om at et livsfarlig virus var i emning i Wuhan. Flere skal ha blitt arrestert, og advarsler ble fjernet, før alvoret og sannheten til slutt gikk opp for kinesiske myndigheter. Da var det allerede for sent.

– Donald Trump hadde kanskje ikke ventet dette, men mange andre i regjeringsapparatet forsto alvoret, men de klarte ikke å få ham til å gjøre noe med de. Systemet blinket rødt, forteller en av avisens kilder.

Trump: – Dere må bare være rolige, det vil gå over

8. mars uttalte Trump at han ikke var personlig bekymret for coronaviruset etter at det ble kjent at en person er smittet som var på et møte der han også var. Samtidig tonet han ned alvoret, motsa advarslene fra amerikanske helsemyndigheter på dette tidspunktet.

– Dere må bare være rolige, det vil gå over. Landet og økonomien er i god stand, sa Donald Trump.

Trump har ikke bekreftet at han var informert om den massive trusselen USA sto overfor på et tidligere tidspunkt. Men dersom dette medfører riktighet, kan det vise seg å være skjebnesvangert for mange av landets 330 millioner innbyggere.

Hver femte amerikaner må være innendørs

Foreløpige anslag viser at 25.374 personer i USA er smittet av coronaviruset, 288 døde.

Ifølge New York Times er nærmere en femtedel av den amerikanske befolkningen pålagt å holde seg innendørs for å forebygge spredning av coronoaviruset.

Senatet i USA nærmer seg enighet om å bevilge en krisepakke verdt 1.000 milliarder dollar. Pakken ser dermed ut til å bli det mest kostbare økonomiske stimuleringstiltaket i amerikansk historie.

