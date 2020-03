Fredag var 4032 mennesker døde etter å ha fått påvist coronasmitte i Italia. Bare det siste døgnet hadde 627 personer dødd. Italia passerte dermed Kina i antall virus-dødsfall med god margin.

Så langt har det vært få bilder å se fra innsiden av italienske sykehus. Nylig inviterte Bergamo den britiske TV-kanalen Sky News inn på det sykehuset i Italia som har tatt imot flest coronavirus-pasienter, Papa Giovanni XXII-sykehuset i den hardt rammede Lombardia-provinsen.

Korridorene på sykehuset i Bergamo i Italia er overfylte med pasienter. Italia har nå flest corona-døde i verden. Foto: Sky News/AP/NTC scanpix

Byens politiske ledelse ønsker, ifølge kanalen, å vise verden hvordan den katastrofale krisen ser ut. De har én tydelig beskjed til resten av verden: Gjør dere klare.

«De vil at vi skal se. De vil at verdens befolkning stiller spørsmål ved deres egne myndigheters respons. Det kan ikke være en unnskyldning lenger at ingen visste. Italia visste ikke. Men nå gjør alle andre det», rapporterer Sky News-journalist Stuart Ramsay fra stedet.

Sky News har filmet og dokumentert hvordan sykehuset takler viruset, og den store mengden pasienter som legges inn. ABC Nyheter har fått tilgang til videoen fra innsiden av sykehuset.

Du kan se videoen øverst i saken.

Cirka halvparten av de innlagte overlever

Journalist Stuart Ramsay beskriver besøket på sykehuset som «rett og slett skremmende».

Sykehuset skal være et av Europas mest moderne. Likevel overlever kun cirka halvparten av pasientene som blir lagt inn med Covid-19. Det stemmer overens med analyser av corona-dødsfall i Kina, som viser at 49 prosent av de som ble kritisk syke, døde.

Videoen fra sykehuset viser Covid-19-pasienter som ligger på rekke og rad på det som tidligere var et venterom på sykehuset. Alle får tilførsel av oksygen. Noen via enkle pustemasker, andre har store bobleformede plastinnretninger fester rundt hodet, som skal stabilisere lufttrykket i lungene.

«Pasientene som behandles her er nyankomne, men de ser mye verre ut enn det», rapporterer Ramsay. Ifølge ham hadde ingen av legene trodd de måtte behandle så mange, så fort.

Leder for akuttavdelingen på sykehuset, Roberto Cosentini, sier til kanalen at de aldri har opplevd lignende.

– Det er en veldig alvorlig form for lungesykdom, og det er en massiv påkjennelse for ethvert helsesystem, fordi vi får inn 50 til 60 nye pasienter på akutten hver eneste dag. Mange av dem har så alvorlig lungebetennelse at de trenger veldig store mengder oksygen, sier Cosentini.

Beskjed til unge: – Kan sende dere på sykehus

I skrivende stund er 11.187 mennesker bekreftet omkommet som følge av coronaviruset på verdensbasis. Totalt er 268.065 bekreftet smittet. Tilstanden skal være kritisk for 7.798 stykker i skrivende stund.

Det er sannsynligvis store mørketall for antall smittede. En kinesisk studie indikerer at så mange som fem til ti av alle tilfeller forblir uoppdaget uten omfattende, nasjonal testing.

Les mer her: 86 prosent av kinesiske coronavirus-tilfeller ble ikke oppdaget

I Norge er syv personer bekreftet omkommet som følge av virussykdommen, og 135 personer er innlagt på sykehus. Torsdag skrev VG at 11 personer som var innlagt på sykehus var under 50 år, og to personer var under 24 år.

I dag advarer WHO ungdom mot å tro de er udødelige.

– Dere er ikke uovervinnelige. Dette viruset kan sende dere på sykehus i ukevis og til og med drepe dere, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i et budskap rettet mot verdens unge.

