Da farmor fremførte sitt viktigste argument for at Norge skulle være et kongerike, nemlig at folket bestemte at vi skulle ha en monark i 1905, pleide jeg å riste på hodet.

Jeg har alltid vært negativ til monarkiet. For det første er monarkiet dyrt. Konge- og kronprinsparet får til sammen 23 millioner kroner i apanasje. For det andre er det noe umusikalsk med at titler skal gå i arv.

Men farmor var barn under andre verdenskrig. Hun visste noe jeg ikke har skjønt før nå – at når nasjonen står overfor en reell krise, som krig og pandemi, trenger vi en figur som kan samle oss alle. En figur som er upolitisk. En ekte landsfader.

Han er konstant, han er det motsatte av polariserende – og det trenger vi faktisk nå.

Norge er hardt rammet av coronakrisen. Vi er satt i karantene, skoler er stengt, gater er tomme, ansatte må ha hjemmekontor og det meste avlyses. Det er unntakstilstander. Vi kjenner knapt igjen samfunnet vårt.

Nå trenger vi kongen vår.

Regjeringen skal ha honnør for at de nå har tatt grep som skal beskytte oss alle, og det er viktig at vi lytter til statsminister Erna Solberg når hun demonstrerer styringsdyktighet. Men som statsminister vil hun kunne møte kritikk og skepsis. Hun kom sent på banen. Kritikere vil hevde at hun skjøv ansvaret over på kommunene og at regjeringen prioriterte økonomien over helsen vår.

Regjeringen vil etter alle øremerker dømmes hardt for håndteringen av denne krisen under stortingsvalget neste år. Og det vet de. Det vil også gjøre dem sårbare. Regjeringen kan skiftes ut snart.

Kong Haralds jobb er å forene oss når vi trenger det som mest. Og det gjør han på forbilledlig vis.

«Kjære alle sammen,

(...) fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av.

Uvissheten gjør oss sårbare. Alvoret gjør oss engstelige.

Den nye hverdagen kan gi oss en følelse av avmakt. Norge er rammet sammen med hele resten av verden.

Nå er vår aller viktigste oppgave å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen – ved å følge de pålegg som myndighetene gir», skrev kongen søndag 15. mars.



Se video fra talen til Kong Harald:

Da Norge ble angrepet 22. juli, var kongen tydelig preget. Han sørget sammen med oss.



Da Ari Behn tok selvmord første juledag, lot kong Harald oss føle med ham og familien. Han forente oss ved å dele sin sorg med oss. Nå deler han våre bekymringer. Han forener oss og låner ut sin tillit til regjeringens budskap. Vi må stå sammen. Vi må vise solidaritet.

Det er faktisk verdt de 23 millionene. Farmor hadde helt rett.