Hvordan skal vi hindre smittespredning hjemme?

Hvis du bor sammen med noen, bør du være spesielt nøye med hygienen, sier Ruthie Birger til The Atlantic.

Birger er postdoktor i epidemiologi ved Yale School of Public Health.

En studie fra 2007 tydet på at det skjer mer smitte innad i husholdninger, enn blant personer som ikke lever tett på andre folk på denne måten.

– Hvis en person du bor med får COVID-19, er det mye mer sannsynlig at du får det fra dem, enn fra noen andre, sier Ruthie Birger.

Så hvordan skal vi forholde oss til dette?

Reglene for streng hygiene bør du følge hjemme også, spesielt hvis du bor sammen med andre, mener Birger.

Håndvask og klesskift

– Vask hendene og skift klær med én gang du kommer hjem, anbefaler Birger.

– Og ha noen klær du bare bruker inne. Ikke ta med gateklærne dine inn, og ikke sitt i sofaen med disse gateklærne på.

Og hvis noen i husholdningen er blitt smittet - hva gjør vi da?

Det er utfordrende nok å huske på å ta seg selv så mye i fjeset. Mange har nok også innbakt i vanene sine å være fysisk nære menneskene de bor med.

Derfor kan det være utfordrende å begrense all kontakt med noen vi er vant til å klemme og kose på.

Men hvis de er smittet med coronaviruset, bør vi gjøre nettopp det, i hvert fall i den grad det er mulig, ifølge Folkehelseinstituttet.

Avstand i isolasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer som har coronavirus-smitte, og som bor sammen med andre, sover på eget rom.

Og har man mulighet til det, bør de som er smittet, bruke separat bad og toalett.

Hvis ikke, må den som er smittet i hvert fall bruke eget håndkle, ifølge rådene.

Dersom man ikke har flere bad og toaletter, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Ruthie Birger syns i tillegg at det er lurt å bruke badet mindre enn vanlig og i tillegg vaske etter at personen som er smittet, har brukt det.

Bevar mental helse også

Har du behov for å snakke med noen? Bekymringstelefonen til pensjonistforbundet: 94 85 60 04 (alle dager, 8-20) Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (alle dager, hele døgnet, året rundt) Kirkens SOS: 22 40 00 40 (åpen hele døgnet) Angstringen: 22 22 35 30 (man-fre 10-14) Finn flere hjelpetelefoner på nettsidene til Rådet for psykisk helse

– Coronaviruset skaper frykt, usikkerhet og ensomhet både i Norge og verden, sa Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse til NRK mandag i en artikkel om mental helse i coronaens tid.

Selv om skrubbing og isolering kanskje er gode for å bekjempe smittespredning, er det ikke nødvendigvis gode råd hvis du har psykiske lidelser som angst eller OCD.

Har du angstlidelser, syns du kanskje det er vanskelig å håndtere usikkerheten som coronautbruddet innebærer for oss alle i disse dager.

Det skriver BBC om i en artikkel om rådene som WHO nå gir om hvordan vi kan ta vare på den mentale helsa i coronaens tid.

Rådene er blant andre:

Unngå å se, lese eller høre på nyheter som får deg til å føle deg engstelig og fortvilet. Søk først og fremst informasjon for å finne ut hvordan du skal forholde deg praktisk til utbruddet og beskytte deg selv og dine kjære.

Søk informasjons-oppdateringer på bestemte tidspunkter, for eksempel én eller to ganger om dagen. Den plutselige og nærmest konstante strømmen av nyheter om et utbrudd kan få en hver til å bli bekymret. Finn fram til fakta fra kilder som WHO (eller Helsedirektoratet i Norge), for å lettere klare å skille fakta fra rykter.

Hvis du er isolert, hold kontakt med nettverket ditt. Du kan bruke e-post, sosiale medier, ta en telefon eller kommunisere på video-chat. Det kan du for eksempel gjøre i Facebook-meldinger.

Hvis du føler seg urolig og stresset, kjenn på følelsene dine og hva du har behov for. Gjør ting som er bra for helsen din og som gir deg glede og avslapning.

Tren regelmessig, lag faste rutiner og spis sunn mat.

Sett ting i perspektiv. Helsemyndigheter og eksperter i alle land jobber med korona-utbruddet for å sikre at de som trenger det, får best mulig helsehjelp.

Tips for å skille OCD-vask fra nyttig håndvask

Personer som har OCD kan føle redsel for skitne og kjenner behov for å vaske hendene mye mer enn det som er normalt, og mer enn det som egentlig trengs.

Men når virusutbruddet har ført til anbefalingene om hyppig håndvask, kan det by på utfordringer, ifølge BBC-artikkelen. Hvor mye håndvask er for mye?

Den britiske organisasjonen OCD Action gir et råd som kan hjelpe mennesker med OCD til å skille sunn håndvask fra usunn håndvask.

Det kan være lurt å spørre seg hva slags funksjon den enkelte håndvask har, mener OCD Action.

For eksempel: Vasker du deg på hendene så mye som det er anbefalt for å redusere smittespredning, eller gjør du håndvaskingen som et ritual for å få den «riktige» følelsen?

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

