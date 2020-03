Der coronakrisen her hjemme har ført til hamstring av doruller og håndsprit, er situasjonen litt annerledes enkelte steder i USA. Flere amerikanske delstater melder nå om at en voldsom oppsving i salget av skytevåpen og ammunisjon.

Mange av kundene førstegangskjøpere som frykter kaos og sosial uro i kjølvannet av den pågående coronaepidemien i landet, som til nå har rammet rundt 5000 mennesker. Men også våpeneiere som frykter innstramming av våpenlovene kjøper inn ekstra med våpen for å supplere samlingen, skriver LA Times.

Hos den nettbaserte våpenforhandleren Ammo.com økte salget med 68 prosent i perioden 23. februar til 4. mars, sammenlignet med de foregående 11 dagene, skriver The Guardian.

Flere andre våpenforhandlere melder om køer som går rundt kvartalet.

– Politikere og våpenmotstandere har lenge påstått at vi ikke trenger våpen. Men mange folk er ordentlig redde nå, og da kan de bestemme selv, sier en kunde til LA Times.

Skarpskytterrifler



Larry Hyatt, eier av en av de største våpenbutikkene i landet, Hyatt Guns i byen Charlotte i Nord-Carolina, forteller til avisen Guardian at situasjonen er ekstraordinær.

– I løpet av de 61 årene jeg har vært i bransjen, har jeg bare opplevd noe lignende én gang før. Og det var etter skoleskytingen ved Sandy Hook i Connecticut i 2012., sier han.

Ifølge Hyatt er det særlig etterspørsel etter halvautomatiske rifler, for eksempel riflen AR-15, mens det er lite interesse for vanlige jaktgevær.

Det er i delstatene Nord-Carolina og Georgia våpensalget har øket mest, med henholdsvis 179 og 169 prosent. Men også i Pennsylvania, Texas, Florida, Illinois og New York har det vært markant økning.

Frykter angrep mot etniske kinesere



Nettstedet The Trace skriver at i delstatene der Covid-19-viruset først hadde utbrudd, er det særlig amerikanere av asiatisk opprinnelse som har skaffet seg våpen, for å beskytte seg selv og familien i tilfelle utbruddet skulle føre til hatkriminalitet og angrep mot etniske asiater i USA.

Covid-19 ble først oppdaget i Kina, og USAs president Donald Trump har flere ganger omtalt viruset som «det kinesiske viruset».

– Folk har panikk fordi de ikke føler seg trygge. De er redde for opptøyer eller at det skal bli rettet angrep mot kinesere, forteller David Liu, en kinesisk-amerikansk våpenhandler utenfor Los Angeles, til The Trace.

Organisasjoner som arbeider for en mer restriktiv våpenpolitikk i USA uttrykker bekymring over utviklingen, og frykter våpenhamstringen vil kunne føre til tragiske ulykker og dødsfall blant barn som er sendt hjem fra skolen på grunn av coronaepidemien.