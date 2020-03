Flybransjen rammes hardt økonomisk av coronaviruset. Flytrafikken i Norge gikk umiddelbart ned med fem prosent, etter at det første tilfellet av sykdommen covid-19 ble bekreftet 26. februar, ifølge Avinor.

SAS innstiller 2000 flygninger i mars som følge av coronautbruddet. Norwegian kansellerer 3000 flygninger fram til midten av juni, og varsler også permitteringer.

Den internasjonale organisasjonen for flytransport, IATA, anslår i en rapport fra 5. mars at coronavirus-utbruddet kan føre til mellom 63 og 113 milliarder dollar i tapte billettinntekter for flyindustrien globalt. Den samme rapporten viser at det norske markedet kan miste hver fjerde passasjer.

Samtidig som flyselskaper sliter økonomisk, kjemper mange for å beholde sine avgangs- og landingsrettigheter, også kalt slotrettigheter, ved store flyplasser verden over.

Flyr «spøkelsesfly» for å beholde rettigheter

Europeisk regelverk og den internasjonale bransjestandarden, sier at flyselskap må fylle minst 80 prosent av sine tildelte avgangs- og landingstider ved store og travle flyplasser, for ikke å miste dem til konkurrenter. Dette kalles 80/20-regelen.

– Rettighetene til avgangs- og landingstider har stor verdi. Året deles inn i en vintersesong og en sommersesong. Hver sesong er det utdeling av nye rettigheter. Klarer ikke flyselskapene operere minst 80 prosent av sine avganger og landinger fra en flyplass i løpet av sesongen, risikerer de å miste slotrettighetene neste sesong, forklarer flyanalytiker i konsulentselskapet Winair, Hans Jørgen Elnæs, til ABC Nyheter.

Frykten for å miste slotrettigheter fører til at flere flyselskap flyr med tomme eller nesten tomme fly, når etterspørselen etter flybilletter går dramatisk ned som følge av coronaviruset, skriver Business Insider.

Ifølge avisen har enkelte flyselskaper kastet bort tusenvis av liter med drivstoff på å fly tomme «spøkelsesfly» for å berge sine slotrettigheter, men de skriver ikke noe om hvilke flyselskaper dette er.

På Twitter har passasjerer delt flere videoer og bilder av nesten tomme fly. Du kan et eksempel i videoen øverst i artikkelen.

– Dette er en dårlig løsning for flyselskapene når de er under press for å kutte kostnader. Flyselskapene har ikke økonomi til å fly tomme fly. Samtidig fører det til at de bruker masse drivstoff og slipper ut CO2 helt unødvendig, sier Elnæs.

Hans Jørgen Elnæs har blant annet jobbet i Qatar Airways og Ryanair, men er nå flyanalytiker og rådgiver i konsulentselskapet Winair. Foto: NTB scanpix

EU vil endre regelverket

Flere internasjonale flyorganisasjoner har den siste uken bedte EU komme på banen og endre lovverket for å hindre at det flys med tomme fly.

I dag får de svar.

– Vi vil raskt komme med lovforslag som skal gjøre det lettere å beholde slot-tider, selv om de ikke benyttes, på grunn av nedgang i trafikken, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Dette er et midlertidig forslag som er bra for flyselskapene og for miljøet fordi vi unngår unødvendige flygninger med nesten tomme fly, sier hun.

Flyanalytiker Elnæs er trygg på at EU vil følge opp.

– Det er en god løsning for alle parter. Både for miljøet og for flyselskapene, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Allerede implementert i Norge

I Norge er det fem flyplasser som er store nok til at de opererer med 80/20-regelen og slotrettigheter. Det er flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Airport Coordination Norway AS (ACN) er ansvarlig for slotkoordineringen ved norske flyplasser. Daglig leder Fred Andreas Wister forteller at Norge allerede gir dispensasjon fra 80/20-regelen.

– Det ble implementert i går, og gjelder for norske flyplasser ut juni måned. Det gjelder med tilbakevirkende kraft til 26. februar, da det første tilfellet av coronaviruset ble påvist i Norge, sier Wister til ABC Nyheter.

Han forteller at alle land har mulighet til å sette midlertidig stopp for 80/20-regelen på egne flyplasser, men kun i en begrenset periode. Skal den midlertidige endringen gjelde lenger enn ut juni, må EU komme på banen med en forskriftsendring.

Det har EU nå lovet.

– Har spøkelsesfly vært et problem for flygninger til og fra norske flyplasser?

– Jeg har ingen eksempler på det. Jeg kjenner ikke til at det har skjedd, sier Wister.

– Er det fordi dere frykter at spøkelsesfly kan bli et problem, at dere gjør dette?

– Ja, det er grunnen til at vi er så tidlig ute med dette. Vi vil på ingen måte medvirke til at de flys tomme fly.

Det finnes ikke tall som viser hvor utbredt «spøkelsesflygninger» er blitt som følge av coronavirusutbruddet.

