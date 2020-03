Bilist ødela ikonisk Påskeøya-statue: – Skadene er umulig å beregne

En chilensk beboer på Påskeøya ble pågrepet 1. mars etter at pickupen hans hadde krasjet inn i en av Påskeøyas ikoniske moaier og ødelagt både statuen og deler av plattformen den sto på. Mannen er siktet for å ha ødelagt et nasjonalt monument.

Ifølge CNN tror lokale myndigheter at ulykken skjedde som følge av svikt på bremsene, som fikk bilen til å trille ned en skråning og inn i den ikoniske statuen.

– Skadene er umulig å beregne, sier Camilo Rapu, president for øyas innfødte Rapa Nui-folk til CNN.

De store steinstatuene på Påskeøya er ikoniske og man vet fortsatt ikke helt hvorfor de ble bygget. Foto: NTB scanpix.

Nå ønsker myndighetene å innføre strengere regler rundt øyas omlag 900 steinstatuer.

– Moaiene er hellige og har stor religiøs betydning for Rapa Nui-folket. Skadene er en krenkelse mot en kultur som i mange år har kjempet for å bevare sin arv og arkeologi, sier Camilo Rapu.

Det er mye mystikk rundt moaistatuene som veier inntil 60-70 tonn. Thor Heyerdahl gjennomførte en ekspedisjon til øya i 1955-56 og lanserte teorien om at folket som først koloniserte øya kom fra Sør-Amerika og ikke fra vest.

Påskeøya ble tatt opp på UNESCOS verdensarvliste i 1995.