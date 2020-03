Primærvalgene før høstens presidentvalg i USA er i gang, og demokratene skal velge sin presidentkandidat. I den forbindelse arrangerer kandidatene store valgmøter flere ganger i uken, med flere tusen deltakere. De håndhilser, klemmer og tar selfier med velgere daglig.

Er de mer utsatt for å blir smittet av det nye coronaviruset enn andre?

– Jo flere man treffer, jo mer eksponering for sykdom kan man få. Men i utgangspunktet er de fleste som har covid-19 isolert, sier professor Rebecca Cox til ABC Nyheter.

Hun leder Influensasenteret ved Universitetet i Bergen, og viser til alle som får påvist coronaviruset og sykdommen covid-19 settes i karantene eller isolasjon. Det gjør det mindre sannsynlig at sykdommen sprer seg raskt i store deler av befolkningen, for eksempel på store folkesamlinger.

– Kandidatene har nok høyere risiko for å pådra seg influensa eller andre sykdommer enn covid-19, så jeg synes denne problemstillingen er litt hypotetisk. De må likevel ta samme forholdsregler som andre folk. De bør kanskje ikke klemme og håndhilse på folk. De reglene bør de følge, men det gjelder alle smittsomme sykdommer, fortsetter Cox.

Aktuelt: Comeback for Biden – skuffelse i Sanders-leiren

Kandidatene er i en utsatt aldersgruppe

Aldersgruppen over 65 år har noe høyere risiko for alvorlig sykdom dersom de får covid-19, og særlig hvis de har en underliggende sykdom fra før.

Rebecca Cox er professor og leder Influensasenteret ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Risikoen for å dø er størst for aldersgruppen over 80 år.

Av de fire kandidatene som fremdeles kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat, er tre over 65 år. Elizabeth Warren er 70 år, Joe Biden er 77 år og Bernie Sanders er 78 år.

Også president Trump (73) er over 65 år gammel.

– Den aldersgruppen har den høyeste risikoen for alvorlig sykdom og død, særlig dersom de har en underliggende sykdom. Så lenge de er i god helse nå, er ikke risikoen for alvorlig sykdom nødvendigvis mye høyere. Det ser ut til at kandidatene og presidenten er ved god helse, sier Rebecca Cox.

Bernie Sanders (78) har tidligere hatt et hjerteinfarkt. Personer med hjerte- og karsykdommer har 10,5 prosent høyere sjanse for å dø av covid-19, ifølge en studie av over 40.000 kinesiske sykdomstilfeller.

Cox påpeker at det foreløpig er begrenset med smitte i USA, og at mange stater ikke har påvist coronaviruset på nåværende tidspunkt.

– Foreløpig bør det være nok for kandidatene å ha mindre nærkontakt med andre, og å ha god håndhygiene. Det kan forandre seg dersom det blir stor spredning av coronaviruset i USA, sier professoren.

122 smittet i USA - minst 6 døde

Den offentlige, amerikanske helseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har foreløpig bekreftet 60 tilfeller av covid-19 i USA, fordelt på 10 stater. Seks personer er bekreftet døde av sykdommen i landet av CDC.

Ifølge CNBC og andre medier, er antall smittede høyere, fordi flere positive testresultater foreløpig ikke er bekreftet av CDC. CNBC meldte tirsdag om 122 tilfeller av sykdommen i 12 ulike delstater, som er bekreftet fra offisielt hold.

I tillegg er mer enn 50 ansatte og beboere testet for sykdommen ved et sykehjem i delstaten Washington, hvor fire personer har dødd av viruset, ifølge CNN. Mer enn 120 helsearbeidere tilknyttet et medisinsk senter i California er satt i karantene etter at de var i kontakt med en pasient med covid-19.

Amerikanske helsemyndigheter har tidligere anbefalt eldre å unngå store folkemengder. Foreløpig sier myndighetene at det ikke er nødvendig å avlyse offentlige arrangementer. Flere store, amerikanske bedrifter, inkludert Facebook og Amazon, har likevel avlyst eller trukket seg fra store arrangementer mens frykten for corona-smitte vokser, ifølge CNBC.

Professor om coronaviruset: – Ingen grunn til å bekymre seg for covid-19

– Du holder ikke valgmøte når skolene er stengt

Nyhetskanalen skriver at den amerikanske valgkampen kan bli snudd på hodet, dersom coronaviruset får fotfeste i USA. Historiker Matt Dallek ved George Washington universitet sier valgkampaktiviteten bør tilpasses til hvor viruset er påvist, og i hvor stort omfang.

– Smitteeksperter sa fredag kveld at de ikke anbefaler folk å fundamentalt endre hva de gjør, men vi må se hvis viruset blir begrenset til enkelte deler av landet. Du holder ikke et stort valgmøte i Portland, Oregon når skolene er stengt, og alle jobber hjemmefra, sier Dallek til CNBC.

Da kanalen kontaktet valgkampapparatet til Biden, Warren og Sanders, opplyste samtlige at de ikke har planer om å avlyse valgmøter eller endre oppførsel i valgkampen, på grunn av frykt for corona-viruset.

Det innebærer at kandidatene vil fortsette med å håndhilse på velgere, ta selfier med dem og klemme på dem. Lege Scott Gottlieb, tidligere leder for amerikanske Food and drug administration, som godkjenner medisiner i USA, tror det er et spørsmål om tid før kandidatene må gå vekk fra denne strategien.

– Jeg tror vi får se noen avgjørelser fra kampanjeapparatene ganske snart om å begrense og nedskalere arrangementer til mindre arenaer, og at de tar i bruk teknologi som strømming for å nå velgere. Selv om risikoen for smitte ikke er stor nok til at de bør iverksette disse tiltakene nå, er det viktig at de tenker over at de kan sette et eksempel ved å gjøre det, sier Gottlieb til CNBC.

Mandag forsvarte Donald Trump at han fortsetter å holde folkerike valgmøter.

– Jeg tror det er veldig trygt, sa han under en pressekonferanse.

Les også: Et av verdens største meglerhus: – Coronaviruset kan koste Trump gjenvalg