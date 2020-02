Nefertiti var dronning i Egypt da riket i Nord-Afrika var på sitt aller mektigste omkring 1400 år før Kristus. Den sagnomsuste dronningen, som for mange er mest forbundet med en vakker byste gravd ut i 1912 og utstilt i Berlin, var også mor til den berømte barnefaraoen Tutankhamon.

Men der forskere og historikere har klart å rekonstruere mye av Tutankhamons liv, død og begravelse, er kunnskapen om Nefertiti svært begrenset. Hun forsvant plutselig ut av historien, og det har vært et av verdens store historiske mysterier hvem hun egentlig var og hvor hun ble stedt til hvile.

Nå kan gåten være nærmere en løsning.

Egyptiske forskere har nemlig radargransket rundt Tutankhamons gravkammer og funnet det de mener er mulige bevis for at det finnes flere kamre rundt den relativt lille kongegraven.

Funnene, som er omtalt i en foreløpig upublisert rapport der magasinet Nature har fått tilgang på deler av innholdet, blåser liv i en kontroversiell teori om at barnefaraoens gravkammer i Kongenes dal skjuler flere rom.

I en studie fra 2015 argumenterte den britiske arkeologen Nicholas Reeves for at Tutankhamons grav opprinnelig var ment for faraoens mor, dronning Nefertiti, og at hennes levninger kunne befinne seg et sted der.

Etter Reeves uttalelse i 2015 fulgte imidlertid tre grundige radar-undersøkelser. De to første lot til å støtte teorien. Den tredje konkluderte med at det ikke finnes bevis for dører eller hulrom opp til fire meter bakenfor gravkammeret.

Tegn på korridorlignende rom



I den nye undersøkelsen, ledet av den egyptiske arkeologen og tidligere minister for oldtidsskatter, Mamdouh Eldamaty, har forskerne brukt en grunnpenetrerende radarløsning (GPR) for å scanne området rundt Tutankhamon gravkammer.

De mener å ha identifisert et tidligere ukjent korridorlignende rom få meter fra gravkammeret til Tutankhamon. Dette rommet beskrives som rundt to meter høyt og ti meter langt og skal befinne seg på samme dybdenivå som barnefaraoens gravkammer.

Funnene ble presentert for Egyptian Supreme Council of Antiquities tidligere denne måneden, skriver magasinet Nature.

– Dataene er eksepsjonelt spennende, uttaler Ray Johnson, egyptolog ved Universitetet i Chicagos avdeling for orientalske studier i Luxor, Egypt til Nature.

– Det er tydelig at det befinner seg noe på den andre siden av den nordlige veggen i gravkammeret, sier han.

Det egyptiske forskerteamet som har foretatt de nye undersøkelsene, tør ikke fastlå med sikkerhet at rommet de mener å ha funnet er fysisk tilknyttet til Tutankhamons gravkammer eller om den er en del av et annet nærliggende gravkammer.

De mener imidlertid det er mest sannsynlig at rommene er forbundet, ettersom kammer som ikke er forbundet vanligvis er vinklet mer forskjellig fra hverandre.

Saken fortsetter under bildet

Turister fotografert ved Tutankhamons gravsted i Kongens dal i Luxor i Egypt. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Les også: – Har påvist skjulte kamre i egyptisk kongegrav

Skepsis



Ikke alle er overbevist. Zahi Hawass, en annen tidligere egyptisk minister for oldtidsskatter, uttrykker skepsis overfor bruken av geofysiske målinger.

I en kommentar, gjengitt av Nature, sier han at tidligere geofysiske undersøkelser for å avdekke mulige gravkamre i Egypt har ført til falske forhåpninger. Han mener bruken av GPR ikke bidrar i tilstrekkelig grad til å gjøre oppdagelser. Hawass mener man i større grad bør bruke konvensjonelle teknikker i jakten på uoppdagede graver i Egypt.

Egyptolog Ray Johnson utelukker ikke at den nye undersøkelsen kan ha påvist Nefertitis siste hvilested, men om kammeret ser ut til å være koplet til et annet uoppdaget gravsted, tror han det kan dreie seg om graven til Tutankhamons hustru Ankhesenamun, hvis gravsted aldri har blitt funnet.

Det synet deles av Aidan Dodson, egyptolog ved Universitetet i Bristol. Til Nature sier han at uansett hvem som eventuelt måtte befinne seg på innsiden, så vil funnet kunne være «ekstremt viktig», ettersom denne delen av Kongens dal har blitt forseglet av tidligere tiders oversvømmelser, noe som blant annet beskyttet Tutankhamons kammer fra gravrøvere.

Les også: Arkeologer kan ha funnet graven til Romas grunnlegger

Nefertiti



Selv om mye av livet til Nefertiti er uklart, er hun en av de mest ikoniske historiske skikkelsene fra Det gamle Egypt. Hun skal ha vært meget vakker og bar tittelen «kongens fremste hustru», hvilket betyr at hun var førstedame til farao Akhenaten, som regjerte fra rundt 1352 til 1336 før vår tidsregning.

Som dronning ser hun ut til å ha spilt en svært sentral rolle, skriver Store Norske Leksikon om Nefertiti.

En teori er at Nefertiri ble satt til å regjerere sammen med sin ektemann, Akhenaten.

Ifølge den britiske arkeologen Nicholas Reeves, som regnes som en av verdens fremste eksperter på kongehuset i Det gamle Egypt, er det også mulig at Nefertiti fortsatte å regjere på egenhånd etter Akhenatens død, men da under tronenavnet Smenkhkare. Hun kan altså ha blitt opphøyd til kvinnelig farao.

Et eventuelt funn av dronning Nefertiti eller flere gravkamre knyttet til Tutankhamons grav har av mange blitt beskrevet som det som kan bli århundrets oppdagelse.

– Dersom Nefertiti ble begravd som en farao, så kan det dreie seg om den største arkeologiske oppdagelsen noen gang, uttaler den britiske arkeologen Nicholas Reeves.

Les også: Mystisk tempel og skip fulle av skatter funnet i Egypts «Atlantis»