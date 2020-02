I et opprop publisert i den franske storavisen Le Monde torsdag, skriver nesten 1000 forskere fra ulike disipliner under på at den franske regjeringens håndtering av klimaendringene så langt er for dårlig.

«I flere tiår har ulike regjeringer ikke vært i stand til å iverksette sterke og raske nok tiltak for å håndtere klima- og miljøkrisen, hvis hastighet vokser dag for dag. Denne tregheten kan ikke lenger tolereres», skriver forskerne i åpningsavsnittet.

Videre slår de fast at det vitenskapelig sett er helt udiskutabelt at menneskeskapte klimaendringer finner sted, at den globale gjennomsnittstemperaturen er på vei opp i et raskt tempo, og at «katastrofen skjer foran øynene våre».

Spår dyster framtid for menneskeheten

I oppropet viser forskerne til flere arter utryddes hver dag, og at verden er sterkt plaget av forurensning fra en rekke kilder, som plast og plantevernmidler.

«Menneskelige samfunn kan ikke fortsette å ignorere konsekvensene av sine aktiviteter på planeten, uten å ta konsekvensene. [...] Hvis vi fortsetter på denne veien, er fremtiden for arten vår dyster».

De mener den franske regjeringen er medskyldige ved å ha forsømt føre var-prinsippet, og ved å jobbe for uendelig økonomisk vekst heller enn å jobbe for å endre den økonomiske modellen, og få ned forbruket i Frankrike.

Avslutningsvis oppfordrer forskerne alle til å ta til å mobilisere, ta til gatene og delta i sivil ulydighet ved å knytte seg til organisasjoner som Greenpeace eller Extinction Rebellion, og kreve handling fra landets politiske ledere for å endre systemet nedenfra og opp.

Ni forskere fra ni ulike institusjoner tok initiativ til oppropet. Se hvem nederst i denne artikkelen. Initiativtakerne jobber innenfor fagfeltene matematikk, astrofysikk, sosiologi, klimaforskning, bioinformatikk og epidemiologi.

11.000 forskere erklærte klimakrise i fjor

Det er ikke første gang et stort antall forskere har signert opprop i håp om å vekke befolkningen og myndighetene.

Senest i november i fjor erklærte 11.000 forskere fra 153 land klimakrise i et opprop først publisert i tidsskriftet BioScience. De slo fast at forskere har en moralsk forpliktelse til å advare menneskeheten mot katastrofale trusler, og å si ting som de er.

På bakgrunn av det, erklærte forskerne klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise.

«Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne», heter det i oppropet fra i fjor høst.

Flere norske forskere er blant dem som underskrev oppropet.

Initiativtaker den gang var William Ripple, professor i økologi ved Oregon State Univiersity. Han tok også initiativ til et tilsvarende opprop i 2017, som fikk støtte av 15.000 forskere. Da advarte de blant annet om masseutryddelse av dyr og planter og farene ved forurensning og klimagassutslipp.

At forskere går sammen om å advare mot klimaendringer og økologiske endringer begynner å ligne på en tradisjon. Det originale «advarselen fra verdens forskere til menneskeheten», signert av 1700 forskere, ble publisert i 1992. Den slo fast at «mennesker og naturen er på kollisjonskurs».

