Moren til de to barna som har vært sporløst forsvunnet i flere måneder ble torsdag pågrepet av politiet i Hawaii. Pågripelsen av 47 år gamle Lori Vallow er en konsekvens av at hun unnlot å etterfølge ordren om å overrekke barna til barnevernet i Idaho innen 30. januar, skriver NBC.

Politiet har ikke funnet noen tegn som tyder på at de to forsvunne barna befinner seg på øya Kaua'i, hvor Lori Vallow befant seg. Moren har heller ikke opplyst om hvor søskenparet er eller hva som har skjedd dem.

Hennes nye ektemann, Chad Daybell, er ikke pågrepet.

Borte siden september



Syv år gamle Joshua Vallow og 17 år gamle Tylee Ryan ble sist sett i byen Rexburg i delstaten Idaho i slutten av september i fjor.

Den mystiske forsvinningssaken har vakt oppsikt i hele USA. Det startet med at en mor tilsynelatende stikker av med sine to barn, og at ingen plutselig vet hvor de befinner seg.

I tillegg har flere mystiske dødsfall i og rundt familien før og etter forsvinningen, bidratt til at blant andre FBI frykter at barna kan være i alvorlig fare.

I sentrum for den mystiske forsvinningen står barnas mor, Lori Vallow (46).

Bare fire måneder etter at barnas far ble skutt og drept av Loris bror, giftet hun seg igjen med en annen mann, Chad Daybell.

– Tror hun er Gud



Annie Cushing, som er tante til de to barna, har overfor NBC gitt uttrykk for at barnas mor er «sinnsforvirret». Noe lignende ble det gitt uttrykk for i skilsmissepapirene Lori Vallows eksmann fylte ut før han ble drept av Vallows bror.

Det fremstår som et mysterium hvorfor Lori Vallow, en tilsynelatende normal mor, nekter å etterkomme politiets pålegg om å bevise at barna hennes er i live. Foto: Facebook/politiet

Her skrev eksmannen at Lori blant annet skal ha hevdet at hun var «en gud som forberedte sitt folk for Jesu andre oppstandelse i juli 2020». Eksmannen skal også ha hevdet at Lori truet med å drepe ham og stjele 35.000 dollar.

Lori Vallow er nå satt i arrest på Hawaii. Kausjonen er satt til fem millioner dollar, tilsvarende rundt 46 millioner norske kroner.

Hun har ifølge NBC anledning til å be om utlevering til Idaho.

