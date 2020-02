Torsdag ble EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, grillet i Forbundsdagen i Tyskland om konsulentskandalen fra hennes tid som forsvarsminister.

EU-kommisjonen er EUs utøvende mydighet, og kan sammenlignes med en regjering.

I 2018 advarte Den tyske riksrevisjonen mot pengesløsing og nepotisme (favorisering av slekt og venner, red.anm) i forbindelse med tildelingen av lukrative kontrakter i milliardklassen i forsvarsdepartementet og Bundeswehr til eksterne konsulenter, uten at disse ble lagt ut på anbud.

Flere kontrakter gikk til konsulentfirmaet McKinsey & Company, hvor von der Leyens sønn jobber. I 2014 ansatte også von der Leyen den tidligere

McKinsey-sjefen, Katrin Suder som statssekretær, for å holde styr på innkjøp til Bundeswehr.

Et annet firma som ble engasjert, var Accenture, ledet av en venn av Suder, som fikk kontrakter med forsvarsdepartementet verdt 20 millioner euro.

En tysk trestjerners Nato-general, som tilfeldigvis er gudfaren til barna til Accenture-direktøren, er også dratt inn i granskningen.

Telefonen som forsvant - og dukket opp

Like før von der Leyen ble vurdert til toppledervervet i EU, åpnet opposisjonen i det tyske parlamentet, Bundestag, granskningen, det samme gjorde statsadvokaten i Berlin.

Bundestag-granskningen ble møtt med redigerte og ufullstendige dokumenter. I tillegg var den ene tjenestetelefonen til von der Leyen rensket for data. Den andre

var først sporløst borte, men etter at den dukket opp igjen, viste det seg at den også var slettet. Dette frustrerer tyske parlamentarikere, skriver flere medier, blant annet Politico og Focus.de. Nå risikerer von der Leyen etterforskning for lovbrudd.

– Først så sier de at telefonen til von der Leyen ikke kan finnes, de visste ikke hvor den var. Så sa de den var fortsatt i forsvarsdepartementet, men kun von der Leyen kjenner PIN-koden. Så innrømmer de at all data er slettet, raste De grønnes representant Tobias Lindner, til den tyske kanalen ARD.

Von der Leyen ny EU-topp: Skandaler og superstat-drømmer

Slettet innholdet

Han antyder at saken har beveget seg forbi et rent politisk drama og kan være kriminell på grunn av bevisforspillelse. Han har levert en klage til kriminaletterforskere i Berlin.

Ifølge Deutsche Welle er det Andreas Conradi, en høyt plassert tjenestemann i forsvarsdepartementet, som ikke tillot at telefonene ble gjort tilgjengelig for etterforskerne. Seks måneder etter at parlamentsgranskningen ble åpnet, ble den første telefonen rensket av IT-eksperter, angivelig på grunn av at den ble hacket. Conradi skal ha vært en av von der Leyens nærmeste medarbeidere. Den andre telefonen var det von der Leyen selv som slettet data fra, ifølge Der Spiegel.

– Hun gjorde en ordentlig jobb i å slette innholdet – eller fikk noen til å gjøre det, sier Bundestag-representant for Det frie demokratiske partiet (FDP) Alexander Müller, som sitter i forsvarskomiteen, til Die Welt.

Aktuelt: Nå er EU i gang med planen som skal fri Europa fra gassen

«Eldorado» for konsulenter

Skandalen startet med at riksrevisjonens avsløring om at tidvis ble kun en brøkdel av utgiftene til eksterne konsulenter korrekt bokført - I 2015 brukte von der Leyens departement 100 millioner euro, men kun 2,2 millioner av disse ble korrekt bokført, i 2016 økte utgiftene til 150 millioner, hvorav kun 2,9 millioner var synlige. Dette til tross for at departementet har 20.000 egne ansatte.

– Von der Leyen har gjort Bundeswehr til «Eldorado» (Gullbyen, journ.anm) for eksterne konsulenter, sa Mattias Höhn fra partiet Die Linke (De venstreorienterte), til DPA og Deutsche Welle.

– Langt under mitt nivå

Granskerne fra Forbundsdagen forklarer at de har problemer med å finne dokumenter som forklarer hvorfor den omfattende konsulentbruken var nødvendig. Derfor var de så interesserte i mobiltelefonen til von der Leyen.

Til tross for konsulentbruken måtte tyske soldater vente åtte år på nye støvler , helikoptre ble satt på bakken, og Bundeswehr klaget på foreldet utstyr, en tilstand

omtalt som «grotesk» av hennes motstandere i Forbundsdagen.

Under torsdagens høring sendte von der Leyen ansvaret nedover, og sa at

feilene som kan ha skjedd, foregikk «langt under hennes nivå».

Hun sa også at hun visste ingenting før riksrevisjonen kom med sine funn høsten 2018.

Når det gjelder telefonene så forsvarte von der Leyen seg med at hun så gjennom sine egne meldinger, men ingen av dem var ifølge henne relevante for granskningen.

Von der Leyen var forsvarsminister fra 2013 til 2019.

Aktuelt: Norsk forsker foreslår 40 lovendringer i EU

Ikke populær i Tyskland

I Tyskland fikk nominasjonen av von der Leyen til EU-kommisjonens president tyskere til å heve øyenbrynene. Færre enn én av tre tyskere mente hun er et godt valg, ifølge en spørreundersøkelse foretatt av byrået Deutschlandtrend. Hele 57 prosent mente hun ikke vil bli en god EU-president.

Dette gjorde dog liten inntrykk på EU-politikere, hvorav enkelte mente at det finnes knapt en toppolitiker i Europa uten kontroverser.

Andre kaller henne for rene «vindunderkvinnen» for å ha klart både å gjøre kometkarriere i politikken, oppdra syv barn, og ta doktorgrad i medisin.