Kambodsja vil miste store deler av fordelen de og andre u-land har fått med tollfritak til EU, under EUs program tollfrihet «for alt utenom våpen» – Everything but Arms.

Det meldte EU-kommisjonen 12. februar, som reaksjon på det de ser som grove brudd på menneskerettighetene i Kambodsja.

– Varigheten, omfanget og virkningen av Kambodsjas brudd på retten til politisk deltakelse, ytringsfrihet og rett til organisering, gir ikke Den europeiske union noe annet valg enn delvis å oppheve handelsfordeler, sier EUs utenrikssjef og visepresident i Kommisjonen, Josep Borrell i en pressemelding.

– Dagens avgjørelse uttrykker vår sterke forpliktelse overfor det kambodsjanske folket, deres rettigheter og landets bærekraftige utvikling, legger han til.

Nødrop fra tekstilindustrien



Nå rykker den kambodsjanske tekstilindustriens organisasjon The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) ut med en protest mot vedtaket.

– Sysselsettingen i sektorene som har dratt fordel av EUs fordelsprogram utgjør over 750.000 personer og har bidratt til å løfte millioner av kambodsjanere ut av fattigdom, skriver GMAC i uttalelsen ABC Nyheter har mottatt.

Flesteparten av de ansatte er kvinner som livnærer over 20 prosent av familiene i landet, heter det.

Påberoper seg rent spill



Tekstilindustrien oppfordrer EU-kommisjonen og -Parlamentet til å revudere sin beslutning og ta hensyn til målene for programmet som har eksistert i snart 20 år:

Utviklingshjelp, fattigdomsbekjempelse og verdigheten ved å ha arbeid.

– Vedtaket 12. februar vil bare føre til tap av arbeidsplasser og påvirke arbeidernes levekår, spesielt kvinners, skriver GMAC.

De hevder å ha opprettet en kultur for åpenhet og troverdighet i å sikre arbeidstakeres rettigheter, og var den første næringsorganisasjonen i verden til å innføre et overvåkingsprogram i regi av av FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.