Virusfaste passasjerer får forlate cruiseskip

Kambodsja gikk med på å ta imot skipet Westerdam etter at Thailand, Japan, Taiwan og Filippinene nektet skipet å anløpe på grunn av frykt for virussmitte om bord.

Westerdam ble nektet anløp selv om selskapet Holland America Line sa at det ikke var noen tilfeller av covid-19-virus om bord blant de 1.455 passasjerene og mannskapet på 802.

Passasjerene jublet da de gikk i land og fikk blomster av statsminister Hun Sen. 414 av dem flyr til hovedstaden Phnom Penh fredag og videre til sine endelige reisemål.

Om lag 20 passasjerer meldte om magesmerter eller feber, men ingen skal ha fått påvist covid-19-viruset.

Det nye coronaviruset har kostet over 1.400 mennesker livet i Kina og nær 60.000 er smittet. På et cruiseskip som ligger for anker utenfor kysten av Japan, er det registrert 218 smittetilfeller.

Skipet Westerdam begynte seilasen i Singapore forrige måned, og det siste anløpet var i Hongkong, der 51 tilfeller av coronaviruset og ett dødsfall er bekreftet.