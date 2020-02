Det amerikanske søskenparet Joshua Vallow (7) og Tylee Ryan (17) ble sist sett i byen Rexburg i delstaten Idaho i slutten av september i fjor.

På grunn av flere mystiske dødsfall i og rundt familien før og etter forsvinningen, frykter blant andre FBI at barna kan være i alvorlig fare.

For to uker siden ble moren Lori Vallow og hennes nye ektemann funnet ferierende på Hawaii uten de to barna. Politiet ga da Lori en ordre om å overrekke barna til barnevernet i Idaho innen fem dager. Moren etterkom ikke politiets ordre.

Nå skriver flere amerikanske medier at politiet har funnet mobilen til eldstedatter Tylee Ryan.

Mobilen skal ifølge CBS News ha blitt funnet hos moren på Hawaii.

TV-stasjonen skriver at mobilen har vært i bruk flere ganger etter at barna forsvant. Det er imidlertid ikke klart hvem det er som har brukt mobilen.

Den 25. oktober, over en måned etter barna ble sist sett, ble en tekstmelding sendt fra mobilen og til en bekymret venn.

«hi. miss you guys too …luv ya» («Hei. Savner dere. Elsker dere») var innholdet i tekstmeldingen, skriver CBS.

Ifølge mottakeren skal ikke ordlyden i meldingen ha hørtes ut som savnede Tylee Ryan.

I oktober ble det også gjennomført to mindre betalingsoverføringer fra 17-åringens bankkonto til et familiemedlem.

Nylig ble også en video publisert som skal vise moren som etter forsvinningen setter fra seg flere av barnas eiendeler på et lagerrom i nærheten av deres hjem i Idaho.

Verken Lori Vallow eller hennes nye ektemann, Chad Daybell, er så langt blitt siktet for noe i saken.

ABC TV forklarer Rexburg-mysteriet: