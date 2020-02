Den 12. desember er ikke bare en merkedag for Erika Askarova (30) og Victor Manuilin (20), det er også en merkedag i Russland. Men offisiell blir den neppe. Da giftet de to ovennevnte seg med hverandre.

Giftermål skjer hver eneste dag, men når de to tidligere hadde motsatt kjønn, er det litt annerledes. Kanskje særlig i et land hvor homofili er blitt slått ned på.

I Russland er LHBT-ekteskap forbudt og transpersoner klassifisert som psykisk syke.

– Vi er helt vanlige mennesker, sier Erika Askarova til den russiske tabloiden Moskovsky Komsomolets.

Hun avfeier potensielle trusler mot seg og hennes ektemann Victor. Erika understreker at de to er heteroseksuelle og at propagandaen mot homofile derfor ikke gjelder dem, skriver Moscow Times.

En måned etter bryllupet møter de nyhetsbyrået AP.

Se video øverst i saken.

– Vi kunngjorde giftermålet fordi vi ønsket å vise at transpersoner finnes og at det er normalt for oss å ha følelser og gifte oss. Vi er like normale som alle andre, sier Victor Manuilin i intervjuet.

Brukt 150.000 kroner på ansiktsoperasjoner

Askarova forteller at hun har brukt rundt en million rubler (i underkant av 150.000 norske kroner) på ansiktsoperasjoner.

– Jeg har tatt mange operasjoner, forteller hun.

Det gjelder dem begge. Muskler er flyttet om på. Det samme har bein i ansiktet. Erika for å fremstå mer feminin, Victor for å bli mer maskulin.

– Legen vår er en veldig snill mann, stadfester Victor.

Endrer ikke kjønn

I intervjuet påpeker Erika Askarova at det ikke er slik at de endrer kjønn, selv om transpersoner selv ofte bruker uttrykket.

– Det er upresist. Vi endrer jo ikke kjønn, vi ble simpelthen født med fysiske defekter, understreker hun.

Ektemannen poengterer at det hele begynner allerede i barndommen, når man kjenner seg ukomfortabel med kroppen og kjønnet de er gitt ved fødsel.

– Transperson føler at deres syn på ting og deres tanker ikke korresponderer med deres indre verden og kroppene deres.