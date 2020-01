Blodbad i Mexico-fengsel knyttes til «vennskapskamp»

Minst 16 innsatte i fengselet Cieneguillas i sentrale Mexico ble drept og fem ble skadet i en kamp mellom rivaliserende karteller, melder meksikanske medier.

Ifølge avisen La Jornada godkjente fengslet en fotballkamp i forbindelse med avslutningen av året. Kampen, som fant sted 31. desember, skal ha vært mellom medlemmer av Zeta- og Golf-kartellet.

Kampen ble bivånet av familiene til de innsatte, og det var flere barn til stede, til sammen rundt 100 personer.

Ifølge lokale kilder startet kampen 14 lokal tid. 20 minutter senere skjedde det et sammenstøt, som eskalerte til et slagsmål. Det skal ha dreid seg om en hard takling i straffefeltet til et av lagene, skriver Daily Mail, men det er ubekreftet.

Den meksikanske nasjonalgarden utenfor fengselet i Cieneguillas, 31 desember, 2019. Foto: Stringer / Reuters

Politi og nasjonalgarde

Etter hvert tok de innsatte fram fire skytevåpen i tillegg til flere stikkvåpen og skjøt og dengte løs på hverandre. Det er fortsatt uklart hvordan de fikk dem inn i fengselet.

Tilskuere ble evakuert, og alarm ble slått. Etater fra både lokalt, regionalt og statlig politi ble tilkalt for å få kontroll over situasjonen. Også nasjonalgarden og et helikopter ble kalt inn.

Kampen varte i ytterligere to og en halv time, ifølge den spanske avisen La Vanguardia, før kontrollen ble gjenopprettet klokken 17. Da lå det 15 personer døde. Én person døde senere på sykehus, mens ytterligere 12 personer ble skadd.

Etter kampen ble det funnet 17 kniver, tre sakser, to hammer og 9 mm patroner.

– 60 av fangevokterne og folk fra staben etterforskes nå for hvorvidt de samarbeidet med de straffedømte for å smugle våpen inn til fengselet, sier sikkerhetsminister for delstaten Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, ifølge avisen Milenio.

I dagene før var fengselet nemlig gjennomsøkt for ulovlige objekter.

Han stiller seg skeptisk til fotball-historien og mener massakren var planlagt.

Rivaliserende karteller

Det er for tiden i overkant av 300 fengsler i Mexico med til sammen litt over 200.000 innsatte. Ifølge avisen El Pais sliter landet med for lite sikkerhetspersonell, noe som gjør at de innsatte lager sin eget selvjustis i fengslene. I oktober tok de innsatte kontroll over et fengsel i Atlacholoaya. Flere ble halshugget i prosessen. I 2017 ble 28 innsatte drept i et fengsel ved ferieparadiset Acapulco. I 2016 ble 50 drept i et slagsmål i Chico-fengselet i Monterrey.

Zeta-kartellet var opprinnelig en del av Golf som ble formet på 1980-tallet, til en av de mektigste kriminelle organisasjonene i verden. Flere tidligere spesialsoldater som gjorde oppdrag for Golf, dannet sitt eget kartell rundt 2010. Alle deres ledere har navn som begynner på Z. Deres fysiske og taktiske ferdigheter skapte nye utfordringer for politiet og militæret i Mexico.