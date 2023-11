En hel nasjon sto nærmest stille da sliteren fra Hølonda i Melhus i Sør-Trøndelag målte krefter med sovjetrusseren Aleksandr Zavjalov.

Med noen hundre meter igjen til målpassering, skjedde det som kunne ha kostet Norge gullet på herrestafetten. I en slak oppoverbakke knakk Oddvar Brå tvers av. Nå var gode råd dyre.

Midt i kaoset kom Terje Bogen løpende med en ny stav. Selv om den ikke hadde optimal lengde, bidro den til at Brå klarte å ta igjen Zavjalov på oppløpssiden. Dermed sikret han delt gull mellom Norge og Sovjetunionen.

– Da hadde jeg solgt den på auksjon

I årene som fulgte måtte Oddvar Brå gjenfortelle historien utallige ganger. Så ble det stille. Minnet om staven, som hadde vært på folkemunne i flere tiår, ble gradvis svekket.

Bare eieren og noen få innvidde visste hvor det legendariske VM-symbolet lå: I garasjen til Brå hjemme i Trondheim. Hadde han lagt staven ut for salg, kunne han trolig ha tjent noen ekstra kroner.

– Hadde jeg vært presset økonomisk, så hadde jeg solgt den på auksjon, forteller han i et nytt intervju med VG.

– For meg ligger det følelser i dette

Tidligere skiløper Oddvar Brå har fått mange spørsmål om stavbrekket under Ski-VM i Oslo i 1982. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nå røper en av Norges mest meritterte skiløpere at skistaven ikke lenger være i hans eie. Det satt likevel langt inne å kvitte seg med den. Men nå skjer det.

– For meg ligger det følelser i dette, og det har vært ømtålig, innrømmer Oddvar Brå overfor avisen.

Men han har forsonet seg med avgjørelsen om at samleobjektet får et nytt hjem. At det er Skimuseet i Holmenkollen som nå overtar «stafettpinnen» fra 1982, gjør at staven på mange måter komme hjem igjen der det hele startet. Nå håper Oddvar Brå på ro rundt saken.

– Kirurger utsatte operasjoner

Aftenposten har snakket med forfatter Thor Gotaas om skistavens nye hjem. Han mener det er en riktig beslutning. Nå vil mange få gleden av å se VM-trofeet med egne øyne.

– Folk som er 20 år i dag, skjønner jo ikke betydningen av dette, og kan si at alt oppstyret rundt den staven bare er tull. Men vi hadde bare én TV-kanal. Det var øst mot vest midt i den kalde krigen. Mot slutten av stafetten sto trafikken over Majorstukrysset helt stille. Kirurger utsatte operasjoner. Stavbrekket er et ikonisk øyeblikk, oppsummerer Gotaas.

Oddvar Brå preget skisporten under store deler av 1970- og 80-tallet. Han vant verdenscupen tre ganger, om man regner med forløperen verdensrankingen, og deltok i fem OL og seks VM. Brå innkasserte til sammen to gull og to bronse i VM, samt to OL-sølv. Under VM i Oslo i 1982 kom også det etterlengtede individuelle gullet, på 15-kilometeren.

Video: Han var der, han brakk staven

Har takket nei til «Farmen» og «Skal vi danse»

Selv etter karrieren var Brå en populær skikkelse som ofte ble hentet fram av mediene. Dagbladet-føljetongen «Hvor var du da Brå brakk staven?» gikk som en farsott. På den måten ble historien om stavbrekket holdt levende i årevis.

– Jeg kunne sikkert holdt navnet mitt enda varmere, men jeg har sagt nei til «Farmen» og «Skal vi danse», og alle disse programmene. Sikkert ti ganger. Men de tar ikke et «nei», og ringer tilbake, humrer skilegenden overfor VG.

Oddvar Brå, som i dag er 72 år, er tildelt Morgenbladets gullmedalje i 1973, Holmenkollmedaljen og Olavstatuetten i 1975, og Egebergs Ærespris i 1987.