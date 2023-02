På direktesendt TV, under den forsinkede sesongåpningen av Eliteserien i 2020, opplever Erik Solér (62) marerittet.

Under sendingen begynner det å bli vanskelig å snakke. Han sliter, og det legger seerne merke til også. Til slutt må han forlate Discovery-studioet.

«Er han full, eller?», er det noen som undrer.

Men den tidligere fotballspilleren og fotballagenten er ikke full. I et åpenhjertig intervju med VG forteller han nå hva som skjedde.

Fikk PLS-diagnose

Tidlig i 2020 hadde Solér gått til nevrolog på grunn av kramper og litt redusert følelse i både ben og armer. Men nevrologen finner ikke noe galt.

Heller ikke flere undersøkelser gjør utslag. Solér er derfor ved godt mot og sier ja til å sitte i studio under den corona-utsatte sesongåpningen.

Den første timen gikk greit, forteller Solér til VG, men etterhvert klarte han ikke å snakke rent.

Selv forsto han ikke hva som skjedde.

– Alle kunne se det, det gikk direkte, så det ble veldig tydelig. Og ryktene, om snøvlingen, om at jeg skulle ha vært beruset i studio ... det plaget meg, forteller en åpenhjertig Solér.

Etter hendelsen gikk Solér på nytt til nevrolog. Etter flere tester var diagnosen klar: han hadde fått den alvorlige og sjeldne diagnosen PLS.

Har vært heldig

PLS, eller primær lateral sklerose, er en sjelden nervesykdom som angriper nerveceller som styrer musklenes bevegelser.

Det er i likhet med ALS en motornevronsykdom.

Det er dermed mye Solér ikke lenger klarer. Han er avhengig av hjelp til mye.

Men selv mener han han har vært heldig. Han kunne tross alt fått ALS.

I samråd med familien åpner Solér seg nå opp om hva som skjedde, og om sykdommen. Han håper intervjuet kan være med på å stilne spørsmålene som har dukket opp etter hendelsen i fotballstudio for to og et halvt år siden.

Samtidig understreker han at han er i god form, og trener mye.

– Jeg er like skarp, jeg har null smerte, har ikke vondt et eneste sted. Det at jeg sliter med å snakke, det er noe dritt. Og jeg som har vært vant til å klare meg selv i alle år, jeg må nå ha hjelp, sier han til VG.

Var sportssjef i Norsk Toppfotball

Erik Solér startet karrieren som fotballspiller for Lillestrøm i 1979. Der ble han til 1984 da han hadde et kort opphold i Eik-Tønsberg før han ble proff i Hamburger Sportverein.

Etter opphold i SK Brann og danske AGF Aarhus kom han hjem til Lillestrøm og avsluttet karrieren i 1990.

Solér er utdannet psykolog, og var lenge en av fotball-Norges mest profilerte fotballagenter.

Han sluttet som agent i 2003 da han kjøpte seg inn i fotballklubben Start.

Den 7. desember 2009 ble han presentert som general manager og sportsdirektør for New York Red Bulls i den amerikanske fotballigaen Major League Soccer, en jobb han hadde frem til 2014.

Fra 2018 var Solér sportssjef i Norsk Toppfotball (NTF). I februar 2021 ble han sykmeldt fra jobben, og tolv måneder etter ble han erklært ufør av legene og Nav.