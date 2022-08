Til Expressen tidligere i år åpnet 71-åringen opp om problemer med å prate og at han skulle gjennom en utredning for å finne ut av problemet. Overfor nyhetsbyrået TT bekrefter han at han har fått en ALS-diagnose.

– Jeg har fått en beskjed som har rystet livet for meg og familien. De tegnene jeg hadde, viste seg å være ALS. På et øyeblikk ble alt forandret, sier han.

– Jeg vet ikke hvordan dagene fremover kommer til å bli, men jeg forstår at det vil bli de største utfordringene jeg har hatt hittil i livet, fortsetter Salming.

En av de største

ALS er en svært alvorlig sykdom som angriper nervene helt til man er fullstendig lam. Det finnes ingen livreddende medisin for sykdommen, men det finnes medisin som gjør at man kan leve lengre. ALS-syke lever vanligvis i to til fire år etter å ha fått diagnosen, men én av ti lever forbi det punktet.

Salming er en av Sveriges største ishockeyspillere gjennom tidene og slo gjennom i starten av 1970-tallet. I 1973 ble han klar for Toronto Maple Leafs i NHL, der han fikk ikonstatus etter 16 år.

Han spilte i alt 1148 NHL-kamper og er innlemmet i Hockey Hall og Fame, samt Det internasjonale ishockeyforbundets Hall of Fame.

VM-medaljer

Etter 16 år i Toronto spilte han én sesong i Detroit Red Wings, før han avsluttet karrieren i svenske AIK. Han spilte i alt 46 A-landskamper og var med å ta både sølv og bronse i VM i henholdsvis 1972 og 73.

– Helt siden jeg var en liten gutt i Kiruna, og begynte å spille ishockey med altfor store skøyter, har jeg kjempet. Det tenker jeg å fortsette å gjøre. Akkurat nå hviler jeg i kjærligheten fra familien min og i kunnskapen om at jeg får best mulig omsorg, sier Salming.