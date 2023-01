Dag Erik Pedersen mistet ekskjæresten

Den tidligere «Mesternes mester»-programlederen og syklisten mistet ekskjæresten han delte 28 år av livet med til sykdom. Det skriver Se og Hør.

Det var 9. januar Pedersens at tidligere samboer Ania Veliz måtte gi tapt for sykdomen, bare 54 år gammel. Pedersen og Veliz har to døtre sammen.

Det tidligere paret møtte hverandre for første gang i Porsgrunn.

– Jeg tror ikke bevisst at jeg sjarmerte henne i senk, jeg syntes bare at hun var innmari søt, fortalte den tidligere sykkelproffen til Se og Hør den gang.

I 2018 ble det kjent at det var slutt mellom paret.

Se og Hør skriver at de har underrettet Dag Erik Pedersen og de pårørende om at dødsfallet omtales.