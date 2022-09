Det mener Norges mestvinnende skiløper, Marit Bjørgen, er en feil vei å gå.

– Jeg skjønner jo at han vil til høyden. Jeg synes det er rart at de andre ikke har et høyderegime. Og så tenker jeg at det er viktig som trener å samle laget, sier Bjørgen til VG.

– Suksessen er å samle laget

Hun har selv trent mye i høyden i oppkjøringen til store mesterskap. Bjørgens hovedpoeng er at landslaget må samkjøres så ingen opererer på egenhånd.

– Suksessen er å samle laget. Det er klart det er krevende hvis det er en ener som gjør sin greie og trekker ut, mens resten gjør andre ting. Det blir vanskelig å utnytte de kvalitetene Johannes har. Jeg er for å ha et team. Man er på samling, trener med hverandre og bruker hverandre, understreker Bjørgen.

28. august reiste Klæbo til Park City i USA. der skal han etter planen gjennomføre et individuelt høydeopphold som skal vare frem til 23. september. Med seg på turen har han faren Haakon Klæbo, som også er sønnens egen manager.

Monsen: – Greit at en mann får kjøre sitt individuelle høydeopplegg

Resten av det norske sprintlandslaget trener i lavlandet, blant annet i svenske Torsby. Klæbo vil trolig trene sammen med sine lagkamerater før sesongstart på Beitostølen i november.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen forsvarer at Klæbo får tillatelse til sitt spesialprogram.

– Vi har dette året landet på at det var greit at en mann får kjøre sitt individuelle høydeopplegg. De andre, meg inkludert, ønsket å kjøre et opplegg i lavlandet. Så får vi se hva det blir fremover, sier Monsen til VG. Han sier at de øvrige løperne er komfortable med dette.

– En sånn skade tar litt tid

Klæbo pådro seg en strekk- eller en belastnings skade øverst i hamstringen i slutten av juli. Skaden kan sette ham ut av spill i flere måneder.

– En sånn skade tar litt tid. Erfaringsmessig antar vi at det tar alt fra seks til tolv uker fra skaden oppstår til den er helt leget, sa landslagslege Ove Feragen.

For å unngå at årets sesong blir spolert har Klæbo valgt å trene på egenhånd og spesialtilpasse treningen sine individuelle behov.