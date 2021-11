Hyller Therese Johaug som lagspiller: – Helt fantastisk

Ingen kunne som Bjørgen samle troppene, trøste lagvenninnene og motivere for nye triumfer i langrennssporet.

Bjørgen er mestvinnende VM-medaljør i langrenn med 26 medaljer, hvorav 18 gullmedaljer. I 2020 gjorde hun comeback som langdistanseløper.

Hun etterlot seg derfor et enormt tomrom idet hun gikk sitt siste skirenn med flagget på brystet i 2018.



Tilbake satt et landslag uten en opplagt lederskikkelse, og som fortsatt var preget av Johaugs utestengelse etter den utmattende doping-dommen.

– Therese kan matche Marits bidrag inn mot laget

Nå viser det seg at det nettopp ble Johaug som skulle fylle vakumet etter at Bjørgen-epoken var over. Ikke bare i skiløypa, men også sosialt.

– Jeg husker det var mange spørsmål om det der da Marit ga seg, men Therese har bidratt minst like bra som Marit g