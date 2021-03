– Jeg synes det er trist at du ikke unner noen andre å ha en god dag under et VM. Jeg gleder meg bare med utøvere som klarer å ha en god dag i verdenscupen. Jeg synes det er trist at de ikke unner Linn det, sier Emma Ribom til Aftonbladet.

Storfavoritten Linn Svahn skuffet alle og mislyktes totalt da hun ble slått ut og endte sist i semifinalen under torsdagens VM-sprint.

– Jeg vil mest bare dra herfra, sa en skuffet og sønderknust Svahn til SVT etter VM-nedturen.

Emil Iversen: – Det er gledelig at hun kjørte ut

– Det er gledelig at hun kjørte ut. Det er et lite plaster på såret, sa Emil Iversen etter at den svenske gullfavoritten røk ut i semifinalen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men fiaskoen ble ytterligere forsterket da to av Norges profilerte langrennsløpere uttalte seg om den 21 år gamle svenske gullfavorittens nedtur i skiløypa.

– Det er gledelig at hun kjørte ut. Det er et lite plaster på såret , sa Iversen til TV2 etter at han selv ble slått ut i semifinalen.

Lotta Udnes Weng klarte heller ikke å holde skadefryden tilbake da hun ble intervjuet etter målgang.

– Det er litt payback til alle de kjepphøye kommentarene fra Sverige. De har vært store i kjeften, men de har prestert, så vi kan ikke ta dem på det. Men jeg synes det er godt å se , sa Udnes Weng til VG.

Frida Karlsson: – Det synes jeg er dårlig stil

Noen uker før VM startet var nettopp Svahn og Udnes Weng innblandet i en episode hvor den svenske sprintstjernen kastet seg foran Udnes Weng i samme spor, noe som resulterte i at nordmannen tapte fart og gikk glipp av avansement.

– Det synes jeg er dårlig stil, sier Frida Karlsson om kommentarene fra de norske langrennsløperne etter lagvenninnens VM-fiasko. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Hun har vært suveren i hele år, så jeg er litt overrasket. Det viser at det ikke bare er å komme hit og herje, det er godt å se, fortsatte Udnes Weng.

Uttalelsene fra Iversen og Udnes Weng får også det svenske skiesset og gullkandidat Frida Karlsson til å reagere på hvordan lagvenninnen blir omtalt av sine norske konkurrenter.

– Det synes jeg er dårlig stil, sier hun til Aftonbladet.

– Jeg driter fullstendig i hva de sier

En annen svensk gullfavoritt, Maja Dahlqvist, var også irritert etter å ha røket ut før selve finalen, og hadde dette å si om påstanden om at svenskene var «kaxiga».

– Jeg driter fullstendig i hva de sier. Jeg holder på med mitt, sa Dahlqvist til pressen.

Også Maiken Caspersen Falla, som vant sølv på åpningsdistansen, var både overrasket og fornøyd med at den svenske dominansen omsider tok slutt, og at hele tre av de beste svenske skiløperne gikk på en overraskende smell.

– De har vært veldig ampre og høye på seg selv

– De har vært veldig ampre og høye på seg selv. Da er det ekstra morsomt. Ja, Jonna (Sundling) vant, men hun er kanskje ikke den som har gått ut hardest. Da er det gøy at vi som lag klarer å slå tilbake. Selvfølgelig er det deilig, sa Falla i pressesonen.

Sveriges landslagssjef, Anders Bystrøm, tror Linn Svahn var hemmet av en skulderskade hun pådro seg i verdenscupsprinten i Ulricehamn for tre uker siden.

– Det er en forventning og et press som er ekstremt. Som 21-åring har hun vunnet nesten alt og hatt en fantastisk sesong. Hun har ikke det siste trøkket som hun hadde før skaden. Det er dessverre så små marginer, sier Bystrøm til NTB.

Nye VM-oppgjør lørdag og søndag



Allerede søndag er det duket for ny sprintbatalje mellom Norge og Sverige. Da er det duket for lagsprint i fri teknikk. Finalene starter klokken 13 og sendes direkte på NRK. Lørdag klokken 11.45 er det 15 kilometer med skibytte for kvinner.