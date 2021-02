Frida Karlsson kan ha gått på ny treningssmell

Karlsson fikk det ikke til å stemme i de to verdenscuprennene hun gikk i Falun sist helg. 13.-plass på 10 kilometer fri teknikk og 9.-plass på 10 kilometer klassisk fellesstart var svakere enn ventet.

Karlsson bestemte seg for å stå over sprinten i Falun, og hun er heller ikke med til Ulricehamn i helgen.

Der er det duket for en sprinthelg i verdenscupen på hjemmebane.

Karlsson har følt seg sliten.

– Med fasit i hånd kunne vi kanskje ha håndtert dette annerledes, og kanskje kunne vi ha justert hennes belastningsnivå tidligere. Vi har en plan for henne, og forhåpentlig svarer hun bra på den og kommer seg i form til VM, sier landslagslegen til Radiosporten.

Karlsson slo igjennom for fullt under VM i Seefeld for to år siden. I fjor fikk hun det tyngre, og overtrening gjorde at hun mistet store deler av sesongen.

Denne sesongen måtte hun avbryte Tour de Ski etter at hun skadet seg under trening på hotellrommet.

Etterpå har hun trøblet med å finne formen.

Charlotte Kalla og Calle Halfvarsson er to andre svenske skistørrelser som sliter med helse og form tre uker før ski-VM i Oberstdorf smeller i gang.