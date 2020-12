Therese Johaugs lege snakker ut: – Jeg innså at jeg hadde gjort en feil

Til den norske legeforeningens fagblad Tidsskriftet forteller legen om da han innså at han hadde gitt langrennsløper Therese Johaug en leppesalve med det forbudte stoffet clostebol.

Tabben medførte at Johaug ble idømt en dopingutsettelse på 18 måneder.

Tidslinje for Therese Johaugs dopingsak Dette er hendelsesforløpet rundt Therese Johaugs dopingsak: * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom like før midnatt Livigno, der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funn av det ulovlige stoffet clostebol i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. * 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. * 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. * 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.–26. januar. * 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken ville falle i god tid innen en måned. * 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaug ble utestengt i 13 måneder. * 15. februar: Johaug meddelte i en pressemelding at hun ikke ville anke domsutvalgets avgjørelse. * 16. februar: Antidoping Norge anker heller ikke Johaug-dommen. * 6. mars: Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker ikke dommen. * 7. mars: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Johaug bestemmer seg senere for å levere en motanke til CAS. * 29. mars: Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen. * 6. juni: Lukket høring i Johaugs dopingsak hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. * 22. august: Therese Johaug har fått dommen fra CAS. Hun er utestengt i 18 måneder gjeldende fra 18. oktober 2016 – 18. april 2018. * 18. februar 2018: Johaug kan trene med landslaget igjen. * 18. april: 2018: Johaug kan konkurrere igjen, men første virkelig konkurranse på snø blir åpningsrennet på Beitostølen i november. Hun skal derimot delta i mosjonsklassen for en sponsor under årets Skarverenn.

– Det var forferdelig

Til fagbladet forklarer Bendiksen hvordan han gikk gjennom notater og kalenderen for å kartlegge hvordan feilen ble begått.

– Jeg innså med en gang at jeg hadde gjort en feil, forteller Bendiksen.

Legen la seg flat og trakk seg med umiddelbar virkning fra sin stilling i Norges Skiforbund. Fire år senere er minnene fortsatt krystallklare.

– Det var helt forferdelig. En følelse av at dette skjer ikke meg, sier han.

Dopingskandalen

Det var under en samling i Italia at langrennsløper Therese Johaug fikk skrevet ut salven Trofodermin for å behandle solforbente lepper. 13. oktober 2016 sprakk nyheten om at Johaug hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

Medikamentet hadde landslagslegen hentet ut fra et apotek i Italia, og ifølge Skiforbundet skal Johaug ha forsikret seg med Bendiksen at kremen var godkjent. Han hadde ikke registrert at den inneholdt et anabolt steroid og gitt Johaug grønt lys. Bendiksen tok umiddelbart på seg alt ansvaret.

– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sa legen under en pressekonferanse i 2016.

Under samme pressekonferanse kunngjorde Bendiksen at han trakk seg fra sin stilling i Skiforbundet.

Johaug reagerte på henleggelsen

Det ble opprettet sak mot Bendiksen, og allerede før pressekonferansen i 2016 hadde han vært i kontakt med Legeforeningen for juridisk bistand. Antidoping Norge henla senere saken mot landslagslegen på grunnlag at han ikke hadde utvist forsett. Johaug reagerte på beslutningen.

– Det er på det rene at han begikk en feil. Therese Johaug stolte på ham. Hun får 13 måneder selv om hun ikke er å bebreide for feilen, mens legen går fri. Det viser at regelverket er lite gjennomtenkt, sa hennes advokat Christian Hjort til ABC Nyheter da henleggelsen ble offentliggjort i 2017.

