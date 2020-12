Johaug har kjent på redselen

I helgen var hun bunnsolid i norgescuprennene på Natrudstilen og var utilnærmelig i begge rennene hun gikk.

Etterpå erkjente selv maskinen fra Dalsbygda at hun ikke har vært uberørt av pandemien og coronasmitten som har rammet en hel verden.

32-åringen letter litt på sløret om hvordan skiløperlivet har vært oppe i det hele.

– Du kjenner litt på det når sesongen har startet og du er midt i det. Jeg er redd for å bli smittet, og jeg er redd for å bringe smitte inn i troppen når jeg er på tur. Men vi tar våre forholdsregler og lever dette karantenelivet hele tiden. Nå skal vi ha samling på Mosetertoppen ved Pellestova fra 14. til 20. desember, og da blir det som å være i karantene hele tiden da også, sier Johaug til NTB.

Sterk

Therese Johaug har levert bare god skirenn siden konkurransesesongen startet opp for 14 dager siden. Hun var best i åpningsrennene på Beitostølen, hun var best i verdenscupåpningen i Ruka i Finland og hun fulgte opp med to seirer i helgen. Det virker absolutt som om Johaug styrer mot nok en solid sesong.

Hun har kontroll på begivenhetene selv om hun lever i en usikker tid der ingenting er som normalt.

Johaug hadde full kontroll i søndagens klassiskrenn.

– Jeg synes at jeg gjør nok et bra skirenn, og jeg følte at jeg klarte å åpne litt mer kontrollert enn i skøyterennet. Jeg hadde mer å trykke med mot slutten.

Bunnsolid

Verdens beste kvinnelige skiløper konkluderer med at sesongstarten har gått over all forventning. Det er ikke slik at alt nødvendigvis går av seg selv for henne heller. Også Johaug må prestere på nytt hver sesong. Jobben skal gjøres. Resultatene kommer ikke av seg selv.

Johaug har troen på at dette vil gå bra mot VM i Oberstdorf selv om skiforbundet har bestemt at det ikke blir noen norske på startstrek i de kommende verdenscuprennene i Davos og Dresden.

– Det har vært bunnsolid, og jeg kjenner at formen er der. Jeg har vært veldig fornøyd. Nå blir det en tidlig juleferie, og jeg må tilbake til grunntreningen. Jeg vet at jeg ikke trenger disse skirennene for å prestere på topp. Jeg har bevist gang etter gang over mange år at jeg klarer det. Jeg er ikke avhengig av å gå alle renn.