Svensk kommentator: «Jeg forstår alle som hater oss»

Norge, Sverige og Finland har bestemt seg for å droppe verdenscuprennene i Davos og Dresden før nyttår. I en kommentar skriver Aftonbladet-kommentator Kristoffer Bergström at avgjørelsen ikke er solidarisk.

«Tenk å være sveitser, amerikaner, eller italiener. Jeg forstår alle som hater oss», skriver Bergstrøm innledningsvis.

Han mener det er usympatisk overfor arrangørene av verdenscuprennene å ikke stille til start, og mener det samtidig er dårlig gjort overfor de andre utøverne å vurdere å droppe Tour de Ski.

Bakgrunn: Norge går ikke mer verdenscup i 2020 – dropper trolig også Tour de Ski

«Langrennssporten er i knestående og konkurransene sendes ikke lenger i veldig mange land. Sponsorer og tilskuere beveger seg mot skiskyting og alpint. Det er hovedsakelig interessen fra Sverige og Norge som opprettholder statusen til langrenn. Uten vår deltakelse vil listen over akkrediterte journalister forbli tynn», skriver Bergstrøm.

– Finnes ikke fasitsvar

Aftenbladet-kommentatoren mener det var gal avgjørelse å ikke delta i verdenscuprennene i Davos og Dresden.

«Dere burde vært litt greie. Dere burde ha tenkt på alle andre. Dere burde dratt til Sveits», skriver han avslutningsvis.



Russland-trener Markus Cramer har vært kritisk til håndteringen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han har etterlyst en reserveplan. Han er også kritisk til Norge og Sveriges beslutning. Det samme er landslagstrenerne til Italia og USA.

TV2s langrennsekspert, Petter Skinstad, sier at han ikke har problemer med å forstå argumentene som ligger bak beslutningene til Norge, Sverige og Finland.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Skinstad. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Når det er sagt, har jeg også forståelse for at andre nasjoner velger å prioritere annerledes. I en annerledes situasjon som nå, tenker jeg det beste er å prøve å se begge sider av saken, da det ikke finnes noe fasitsvar på hva som riktig eller feil å gjøre, sier han til ABC Nyheter.

– På den andre siden, er det lett å forstå frustrasjonen til FIS og de andre nasjonene?

– Jeg har ingen problemer med å forstå frustrasjonen til FIS og lokale arrangører, som jobber knallhardt for å gjennomføre konkurranser under en vanskelig tid. FIS og arrangørene jobber alle etter en streng smittevernprotokoll, som også Norge, Sverige og Finland i sin tid har vært med på å godkjenne, svarer Skinstad og legger til:

– Noen justeringer må selvsagt til, både for de nærmeste konkurransene og videre i sesongen, men mitt håp er at FIS og alle nasjonene sammen kan komme frem til løsninger som gjør det mulig å reise og konkurrere på en trygg og god måte fra nyttår.

– Etterlengtet for enkelte å slippe norske konkurrenter

Skinstad påpeker at det ikke er uvanlig at én eller flere nasjoner står over en verdenscuphelg eller to, enten på grunn av lange reiseavstander, økonomi eller forberedelser til mesterskap.

– Det er derimot veldig uvanlig at tre av de største nasjonene står over samtidig, og det vil naturligvis prege konkurransene. For mange betyr det at deres favorittløpere vil mangle på start og det er mange av konkurrentene som ønsker å konkurrere mot de beste. Når det er sagt, vil dette gi andre nasjoner og løpere muligheten til unormalt gode resultater, og for enkelte tør jeg faktisk hevde at det er etterlengtet å slippe norske, svenske og finske konkurrenter på startstreken.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) virker å være lite fornøyd med beslutningen til Norge, Sverige og Finland.

– Norge sender folk til skiskyting, kombinert, alpint, snowboard og fristil. Jeg forstår ikke hva som er forskjellen? Jeg hadde forstått om Norge hadde sagt at de dropper hele sesongen for vintersport fordi smittefaren er for stor. Men at bare ett landslag gjør dette, gir meg en dårlig følelse, sier markedsdirektør Jürg Capol i FIS til SVT.

– Vi trenger solidaritet. Landslagene tar ikke ansvar overfor de andre lagene, sier Capol.