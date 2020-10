Dette uttaler gullgrossisten Petter Northug (34) til NRK som fulgte ham under en knallhard treningsøkt i rulleskianlegget i Granåsen i Trondheim.

Der gjennomførte Mosvik-ekspressen imponerende spurter og intervaller sammen med lillebroren Even Northug.

Northug har vært svært langt nede etter at han la opp som profesjonell langrennsløper.



I høst nådde han bunnen etter å ha blitt stoppet i svært høy hastighet. I tillegg fant politiet narkotika under ransaking av skistjernens bolig.

En påtaleavgjørelse i den pågående straffesaken mot Northug vil foreligge før jul.

Kan ha vært vendepunktet



Under en pressekonferanse i høst la han kortene på bordet. Der ga han det norske folk et rystende innblikk i sin destruktive livsstil. I stedet for trening og triumfer i skiløypa, hadde rusen og festingen tatt overhånd.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, innrømmet en alvorstynget Northug.

Nå tyder mye på at det dette trolig var vendepunktet for 34-åringen.

I høst har det stadig kommet rapporter om tøffe treningsøkter, humør, overskudd og pågangsmot. Tidligere landslagskolleger har uttalt at Northug har imponert, og at det virker som han nå mener alvor.

– Kanskje jeg melder meg på Beitostølen

Også faren John Northug bekrefter at sønnen er motivert for å gå videre og ta et oppgjør med fortiden.

– Å få hjelp er viktig, og å ha flinke folk rundt meg. Da ser jeg lyst på et bra liv etterpå, var det siste Northug sa etter den 45 minutter lange pressekonferansen i august.

Da NRK møtte Northug i Trondheim får TV-seerne klar melding fra en sprudlende og offensiv Northug. Ikke nok med at han forteller om stigende form – han varsler også et mulig comeback i skiløypa allerede før jul.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir verdenscupseier på meg i år. Kanskje jeg melder meg på Beitostølen, sier Northug med smil.

Video: Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem