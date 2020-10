Særlig i Midt-Norge og på Sørlandet er det mange som mener at Northugs oppførsel kan tilgis.

Skistjernen ble i august målt til 168 kilometer i timen i bil i 110-sonen, og det ble funnet ti gram kokain hjemme hos Northug.

Undersøkelsen er utført av Norstat og Spect8 på oppdrag for Brand Assist, selskapet som utvikler og markedsfører Northugs merkevare.

– Det betyr mye for Petter

Fakta om Petter Northug Dette er skistjernen Petter Northug: * Navn: Petter Northug * Født: 6. januar 1986 (34 år) * Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag. * La opp 12. desember 2018. * Klubb: Strindheim * OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv * Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski * I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. * Aktuell: Northug er siktet for to lovbrudd etter at han ble stoppet av politiet torsdag 13. august: Fartsovertredelse og oppbevaring av narkotika. (Kilde: NTB)

– Jeg er sikker på at det betyr mye for Petter at han har støtte i folket. For oss som selskap er det selvsagt også viktig. Vi har investert mye og har mye spennende som skjer i tiden som kommer. For Petter blir det imidlertid viktigst å fokusere på seg selv en god stund fremover, sier daglig leder Jon Inge Gullikstad i Brand Assist.

Nylig ble det kjent at straffesaken mot Northug er ferdig etterforsket. Saken går som tilståelsessak, og det er ventet at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul.

Northug-saken sendt til påtaleavgjørelse

En påtaleavgjørelse i den pågående saken mot Petter Northug vil foreligge før jul.

– Politiet får svært mange henvendelser om status i Northug-saken. Saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Saken går som tilståelsessak, og Northug har erkjent forholdene han er siktet for.

Brudd

Northugs kjøretur som førte til at han ble stanset i fartskontrollen i en 110-sone, skjedde torsdag 14. august på E6 sørgående ved Ullensaker klokken 20.15. Northug var på vei hjem etter å ha vært en av trenerne på en skiskole i Trysil.

Politiet mistenkte at Northug var ruspåvirket, og han ble tatt med til legevakten for å avgi blodprøve. 17. august bekreftet politiet at Northug var siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

Den 2. september ble svaret på skiprofilens blodprøve offentliggjort. Den viste at han ikke var ruspåvirket da han ble stanset i fartskontrollen. Den delen av siktelsen ble dermed frafalt.

Innrømmet problem

På en pressekonferanse i Trondheim fredag 21. august fortalte Northug også at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen mens han hadde filmet det.

På den samme pressekonferansen innrømmet Petter Northug at han hadde et rusproblem.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

34-åringen har holdt en lav profil etter at han ble stanset i fartskontrollen. Han har brukt mye tid på trening etter opptredenen på pressekonferansen i Trondheim.

