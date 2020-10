«Folk ønsker å bli hørt. Alle bør roe seg ned og diskutere alt. Det vil trolig føre oss nærmere en løsning,» skriver Domracheva på Facebook om den farlige utviklingen i sitt hjemland, Hviterussland.

Hun har heltestatus i Hviterussland. Og kan skilte med to verdensmesterskapstitler og fire olympiske gullmedaljer, hvorav tre er individuelle. Hun vant til sammen 31 verdenscuprenn i løpet av sin karriere.

– Jeg trodde jeg var blitt blind

Mandag ble det kjent at hennes bror, Nikita Domracheva, ble pågrepet da han syklet på vei hjem til sin mor.

– De dyttet meg av sykkelen. Uten å forklare hvorfor, begynte de å slå meg. Jeg kjente at blodet rant fra hodet. Jeg trodde jeg var blitt blind, forteller 38-åringen til lokale medier.

En video viser det brutale angrepet og hvordan han blir utsatt for massiv politivold på åpen gate.

Etter pågripelsen ventet en lang kjøretur før han ble tvunget til å underskrive en tilståelse. Deretter ble han løslatt.

– Hjelper ikke å bruke aggressive ord

Utallige vitneobservasjoner og reportasjer har dokumentert brutaliteten til de hviterussiske sikkerhetsstyrkene. Bilder og video viser hvordan svartkledt og maskert politi denger løs på fredelige demonstranter.

Volden opprører store deler av befolkningen i Hviterussland. Samtidig hagler protestene fra andre land som ber om slutt på volden mot sivile.

Nå tar også en av Hviterussland største idrettsstjerner til ordet for å få en slutt på urolighetene.

– I øyeblikket ser jeg ikke at jeg kan ta noe skritt som virkelig kan hjelpe til å løse problemene i landet. På den ene side hjelper det ikke å bruke aggressive ord. På den annen side er det absolutt unødvendig å skyte, arrestere og slå folk på gaten, skriver Darya Domracheva i et russiskspråklig innlegg som VG har oversatt.

Hun får imidlertid kritikk for ikke å ta klarere avstand fra Lukasjenkos terrorregime.

Domrachevas underskrift manglet



I august skrev 363 hviterussiske idrettsstjerner, blant dem flere OL-medaljører, under på et åpent brev til Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko. I brevet anklaget de presidenten for omfattende valgjuks. Samtidig krevde de slutt på politivold, og at alle politiske fanger måtte slippes fri.

Det ble lagt merke til at underskriften til Darja Domracheva, en av landets største idrettsstjerner, ikke var med. Men 13. august la hun ut denne kommentaren på Instagram:

– Ikke la denne urettferdige grusomheten i gatene fortsette, skrev hun.

Da hennes egen bror ble et tilfeldig offer for samme brutalitet, valgte hun nok en gang å gå offentlig ut. Men uten å ta frem storslegga mot Lukasjenko.

– Offentlig sinne fra meg vil ikke løse offentlige problemer, skriver hun i sosiale medier.

Video: Klar til å lede Hviterussland ut av spiralen

Bjørndalen taus



Hennes ektemann, Ole Einar Bjørndalen (46), har foreløpig ikke kommentert hverken demonstrasjonene i Hviterussland eller at hans egen svoger er utsatt for politivold.

Bjørndalen er i dag trener for det kinesiske skiskytterlandslaget. Han og kona bosatte seg i Minsk i 2016 hvor de tilbringer store deler av året sammen. Den norske skiskytterlegenden Bjørndalen har til sammen 58 medaljer fra OL og VM, hvorav 28 er gullmedaljer.

Søndag ble over 700 personer pågrepet i hovedstaden Minsk. Demonstrantene ble møtt med tåregass, vannkanoner og køller.

Truer med dødelige våpen



Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja sier det kan bli aktuelt å oppfordre til generalstreik dersom ikke president Aleksandr Lukasjenko går av frivillig.

I helgen truet Hviterusslands regjering med at politiet kan få skyte med skarpt mot demonstrantene, og viste til at demonstrantene blir stadig mer radikaliserte.

– Av denne grunn vil politibetjenter og interne styrker ikke forlate gatene, og de vil bruke opprørskontrollutstyr og dødelige våpen hvis det trengs, heter det i en offisiell uttalelse.

Landets autoritære president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt 9. august. Det offisielle resultatet viser at han fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen er overbevist om at det skyldes valgfusk.

EU varsler sanksjoner mot Lukasjenko

EUs utenriksministre er innstilt på å utvide sanksjonene mot Hviterussland og inkludere president Aleksandr Lukasjenko, dersom situasjonen i landet ikke bedres.

Under et møte i Luxembourg mandag viser EU-ministrene til at det allerede er innført sanksjoner mot 40 hviterussiske tjenestemenn etter valget i august.

Utenriksministrene understreker at Lukasjenko mangler demokratisk legitimitet, og at unionen er klar til å bistå i en fredelig demokratisk overgang.

Les også: Hviterusslands president: Hæren er kampklar

Video: Store opptøyer etter valgresultatet i Hviterussland