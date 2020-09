Frida Karlsson bryter ikke samarbeidet med Northug

Den svenske langrennsstjernen kom med klar beskjed til Petter Northug mandag, skriver Dagbladet. Til svenske TT skal Karlsson ha sagt at hun vil fortsette med sponsoravtalen hun har med Petter Northug. Hun blir sponset av Northugs brillemerke.

- Jeg har sagt at han skal gjøre det han kan for å finne lykken og ha det bra, sier 21-åringen til det svenske telegrambyrået TT.

Til tross for hendelsene som har funnet sted den siste tiden ønsker hun å stå fast ved avtalen.

– Det føles bra. Vi har hatt et bra og nært samarbeid, sier hun til TT.

Det var 31. august at Northug skal ha kjørt i 200 kilometer i timen. Han var på vei fra en skiskole i Trysil. Det ble senere funnet ti gram kokain i den tidligere langrennsløperens leilighet. Det ble først antydet at Northug kjørte i ruspåvirket tilstand, noe som ville vært avgjørende for Karlsson.

– For meg var det viktig at han var rein da han satte seg i bilen. Det påvirket beslutningen min, sier Karlsson.

Etterforskningen i Northug-saken er inne i avslutningsfasen, og han skal selv ha innrømmet å ha kjørt i 200 kilometer i timen.