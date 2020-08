Det er siktelsen mot Petter Northug som gjør det ikke mulig for ham å jobbe med barn, unge og utviklingshemmede i norsk idrett, melder VG.

– En person som er siktet, tiltalt eller dømt for narkotikalovbrudd etter straffelovens paragrafer 231 og 232 har ikke gyldig politiattest med mindre forholdet er mer enn tre år gammelt, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges Idrettsforbund, til VG.

Northug ble stoppet av politiet på E6 ved Ullensaker for råkjøring sist torsdag. Han kom kjørende fra en skiskole for barn på Trysil, hvor han hadde fungert som instruktør samme dag.

Krav om gyldig politiattest

En eventuell dom mot Northug gjør at han ikke får gyldig politiattest de neste tre årene. 34-åringen har uansett ikke gyldig politiattest mens saken mot ham pågår.

I norsk idrett er det krav om politiattest for alle ansatte og frivillige over 15 år, som har roller som medfører ansvar overfor barn, unge eller utviklingshemmede, skriver VG.

Petter Northug ble stoppet av politiet da han råkjørte med sin Jaguar F-TYPE med 575 hestekrefter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– En person som ikke har gyldig politiattest kan ikke være trener for barn under 18 år eller personer med utviklingshemning. Det er ingen krav om politiattest for å være trener for personer over 18 år uten utviklingshemning, sier Øvregård.

Han understreker at han ikke ønsker å uttale seg om enkeltsaker, men på generell basis.

– Petter er i kjelleren

Svein Skarpmo, leder for skiskolen på Trysil hvor Northug var instruktør, forteller til VG at Northug gjennomførte jobben profesjonelt.



Ved siden av kjøring i høy hastighet er Northug også siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og for å være i besittelse av narkotika. Politiet foretok en husransakelse hjemme mot ham etter episoden, og fant en mindre mengde kokain.

Advokat Halvard Helle har tidligere fortalt at skiprofilen har det tungt.

– Petter har det tøft nå. Han er i kjelleren, sa Helle til VG mandag.

Helle opplyste videre at Northug får nødvendig helsemessig oppfølging.