Leif GW Persson: – Denne gangen tror jeg Northug må i fengsel

– Man kan til og med havne i fengsel hvis man bryter fartsbestemmelsen på den måten, sa krimprofessor Leif GW Persson til svenske Nyhetsmorgon, ifølge Expressen.

Persson sikter til at Petter Northug ble stoppet for å ha kjørt i 168 km/t i en 110-sone.

Han er siktet for kjøring i høy hastighet, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

– Vært innblandet i lignende saker tidligere

Bilen Northug kjørte med, en Jaguar F-TYPE med 575 HK og med en toppfart på 322 km/t, ble tauet inn til en inntauingstomt i Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Persson mener at Northugs trafikkovertredelse fra 2014 også spiller en rolle for hva slags straff han kan vente å få:

– Han har vært innblandet i lignende saker tidligere. Den gangen ble han dømt til 50 dagers fengsel som han sonet med fotlenke i sitt hjem. Denne gangen tror jeg han vil havne i fengsel, rent fysisk. Hadde den samme saken vært i Sverige og det hadde vært en svensk idrettsmann, tror jeg konsekvensene ville blitt de samme, sa han ifølge Expressen.

Blodprøvesvar vil være avgjørende

Det kan ta uker før svarene på blodprøven Northug avla etter råkjøringen vil bli klar.

Om det finnes spor av rusmidler i den, og hvor høye de i så tilfelle er, vil være avgjørende for hvor streng straff den tidligere langrennsstjernen vil få. Det forteller politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm til Dagbladet.

– I en straffeutmåling foretas det en samlet og konkret vurdering. Det tas utgangspunkt i det straffbare forholdet som isolert sett veier tyngst, sier Knut Kolloen, tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett til Dagbladet.

I Northugs tilfelle er det ruskjøringen som er det bærende forholdet, hvis det kan bevises at han var ruset over et visst nivå da han kjørte i 168 km/t på E6 i Ullensaker.