VG: Northug avla positiv spyttprøve

Forrige uke ble Petter Northug stoppet av politiet etter å ha råkjørt på E6 i Ullensaker. Northug var på vei hjem til Oslo da han kjørte i 168 kilometer i timen med sin Jaguar.

Politipatruljen som stoppet Northug skal ha fattet mistanke om at den tidligere skiløperen var ruspåvirket. Politiet har tidligere bekreftet at Northug har avlagt en blodprøve, men at analysen av prøven kan ta flere uker.

Positiv spyttprøve



Onsdag kveld melder VG at Northug skal ha testet positivt på en spyttprøve som ble gjennomført av en politipatrulje på stedet.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene.

– Politiet ønsker ikke kommentere hvilke undersøkelser som er gjennomført, og som nevnt tidligere avventer vi svaret på analyseresultatet, sier påtaleansvarlig Karoline Ekeberg til VG.

En spyttprøve tar kun få minutter å utføre. Mange legemidler og rusmidler kan påvises i spytt, men hurtigtesten kan imidlertid gi falske positive og negative svar. En undersøkelse av spyttprøven vil gi sikker påvisning av over 30 legemidler og rusmidler, skriver Oslo Universitetssykehus på sine hjemmesider.

Siktet for tre forhold



Northug er siktet for to brudd på veitrafikkloven. Det gjelder forholdene om kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand.

I tillegg er han siktet for oppbevaring av narkotika etter at politiet fant en mindre mengde narkotika under en ransakelse hjemme hos skiprofilen. Northug ble ikke fengslet etter hendelsen.

Det er ikke første gang Northug har vært i problemer med politiet før. I 2014 ble han dømt til ubetinget fengsel for å ha fyllekjørt og krasjet luksusbilen sin like ved sin daværende bolig i Trondheim.