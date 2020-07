Solberg forsvarer Johaug: – Et virkelig flott forbilde

I fjor startet en diskusjon om hvorvidt Therese Johaug, som har gjort det like skarpt med løpesko som med ski på beina, kan motta Egebergs Ærespris som gis til utøvere som har gjort det sterkt i to eller flere idretter.

Debatten dreier seg rundt punktet i reglementet som slår fast følgende: «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier».

– Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges, uttalte Norges fremste ekspert på idrettsjus, Robin Mackenzie-Robinson, til Aftenposten i fjor.

I et intervju med Dagbladet tar nå statsminister Erna Solberg Johaug i forsvar.

– Therese er fantastisk idrettsutøver. Hun er gjennomtrent med utrolig mye godt humør. Hun er et virkelig flott forbilde, sier Solberg til Dagbladet.

Statsministeren begrunner det med den innsatsen hun mener Johaug gjør for idretten og hvordan hun håndterer både medgang og motgang.

– Så får folk vurdere hvilke ærespriser hun skal på. Men jeg mener hun er et veldig godt forbilde. Det er mange som hadde gitt opp i den situasjonen hun var i.

Johaug sier i en kommentar til Dagbladet at hun setter stor pris på statsministerens støtte.



–Det er kjempehyggelig sagt av henne. Det setter jeg stort pris på. Jeg må bare si takk! Jeg setter utrolig stor pris på det, at hun følger så godt med og er så interessert i idrett. Det betyr mye for Idretts-Norge at vi har en statsminister som stiller opp.