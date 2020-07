Tennisstjerne stoppet av karanteneregler

Halep, som er rangert som nummer to på WTA-rankingen, var trekkplasteret for turneringen som skal gå av stabelen på Sicilia i starten av august. Men da Italia fredag endret reglene slik at alle som har vært i Romania må i karantene, valgte hun å trekke seg.

– På grunn av det økende antallet corona-saker i Romania og min angst for å fly internasjonalt i disse tider, har jeg tatt den vonde avgjørelsen om å trekke meg fra Palermo, skriver Halep på Twitter.

Turneringsledelsen opplyser at de har fått bekreftet fra italienske myndigheter at Halep og de andre tennisstjernene ikke hadde trengt å gå i karantene i Italia, men at det ikke var nok til å få rumeneren til å endre mening.

– Halep har trukket seg på grunn av de nye karantenereglene for reisende fra Romania og Bulgaria, melder turneringen.

Halep skulle være den største stjernen i grusturneringen, men den æren får nå i stedet britiske Johanna Konta (ranket som nummer 14), Petra Martic (15) og Marketa Vondrousova (18) kjempe om.