Tidligere i mars tok Petter Northug et nesten tomt fly fra Oslo til Peresvet i Moskva-regionen i Russland der han skulle delta i et showrenn som ble avholdt til ære for hans mangeårige rival Aleksandr Legkov.

Men så endret alt seg: rennet ble avlyst som følge av plutselig mildvær, og coronaviruset gjorde hjemreisen høyst usikker for det tidligere skiesset.

Petter Northug slet lenge med å komme seg tilbake til Norge igjen. Så kunne landslaget i skiorientering opplyse at de hadde tatt samme fly som Northug fra Moskva til Oslo.

– Vi på det norske landslaget i ski-orientering reiste i går hjem fra EM i Khanty-Mansiysk - der satt vi temmelig coronafaste. På flyplassen i Moskva møtte vi Petter som skulle på samme fly som oss til Oslo. Selv fløy jeg til Helsinki, men alle i troppen kan bekrefte at de fløy sammen med Petter til Oslo. Regner med han i likhet med oss er i gang med 14 dagers hjemmekarantene, opplyste Lars Moholdt, landslagstrener i ski-orientering, til Dagbladet 15. mars.

Selv tidligere skikonger trenger toalettruller. Foto: Skjermdump

Og karantenetid ble det så absolutt. I en video som han delte på sin Facebook-side tidligere i dag, viser Petter Northug en annen side av seg som vi – heldigvis, vil kanskje noen si – sjelden har sett fra ham tidligere.

Du kan se et utdrag av videoen øverst i saken

Sittende i en sofa i et mørkt rom, med kun noen tente stearinlys på bordet, gir han sin egen versjon av sangen «All By Myself», udødeliggjort av den kanadiske sangdivaen Celine Dion i 1996. Og her synges det om hvordan tilværelsen i full karantene de siste fjorten dagene har fortonet seg:

Ingen damebesøk, skrikende mangel på toalettruller (til tross for at han forsøkte bytte til seg noen ruller for en gullmedalje), late dager på sofaen kun ikledd boksershorts mens han spiser snop og drikker rødvin, og savn etter heiarop for at han er flink og holder seg hjemme.

Så er det store spørsmålet: Hvem var det som holdt i videokameraet?