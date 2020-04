Kong Maha Vajiralongkorns følge skal ha fullbooket luksushotellet Grand Hotel Sonnenbichl i alpebyen Garmisch-Partenkirchen i Bayern, melder The Sun . Det er uklart om den 67 år gamle kongen selv har flyttet inn. Han antas å eie et stort landsted 40 kilometer unna, ved Starnbergsjøen, følge The Times.

«Harem»

Saken ble opprinnelig omtalt av tyske Bild, som melder at kongens følge inkluderer et «harem» med 20 konkubiner. Men over 119 medlemmer av følget skal ha blitt fløyet tilbake til Thailand grunnet frykt for at de kan være coronasmittet.

VIDEO: Tidligere flyvvertinne ble Thailands dronning

Hotell i regionen er stengt, men kongen skal ha fått spesiell tillatelse fra lokale myndigheter.

Det er uklart om kongens fire koner også bor ved firestjernershotellet i alpene.

Hard kritikk

Titusener av thailendere har protestert på nett mot kongens fravær og luksuriøse selv-isolering i krisetid. Slike protester mot kongehuset er en sjeldenhet i Thailand, som har svært strenge lover mot majestetsfornærmelse. Hashtaggen «Hvorfor trenger vi en konge?» dukket opp 1,2 millioner ganger på Twitter innen 24 timer etter at nyheten om at han var i Tyskland ble kjent.

Per tirsdag hadde Thailand 1651 bekreftede tilfeller av coronavirus, med 10 dødsfall. Tyskland har 67.051 smittetilfeller, melder Fox News.

Den thailandske kongen har ikke vist seg offentlig i hjemlandet siden februar, ifølge The Times. Kong Maha Vajiralongkorns begynte sin regjeringstid i 2016, etter at den høyt elskede faren Bhumibol gikk bort etter 70 år på tronen.

Les også:

Over 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike

Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu

Munnbind til alle som handler i Østerrike